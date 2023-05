Neues Angebot: Der Freizeitbus hält jetzt auch in Au/Hallertau

Teilen

An der neuen Haltestelle in Au: (v. l.) Die beiden Landräte Martin Neumeyer (Kelheim) und Helmut Petz (Freising) stoßen mit Beatrix Sebald, Karl Ecker, Bürgermeister Hans Sailer, Sebastian Röhrig, Barbara Prügl, Rita Straßberger und Klaus Brendel auf viel Zuspruch zum Freizeitbus an der weiteren Station an. © Hellerbrand

Die im Landkreis Kelheim bereits etablierte Freizeitbuslinie 6030 mit Fahrradanhänger macht im Landkreis Freising künftig auch in Au/Hallertau Station.

Au/Hallertau – Zwei Landräte stehen an der Haltestelle und warten auf den Bus. Dieses eher seltene Bild gab es am 1. Mai um 12.45 Uhr, als der Freisinger Kreis-Chef Helmut Petz gemeinsam mit seinem Kelheimer Amtskollegen Martin Neumeyer in freudiger Erwartung der Ankunft des „Freizeitbusses“ war. Denn seit diesem Tag hat nun auch Au an der Hopfenhalle eine Haltestelle, die Bürgern die Mitfahrt ermöglicht.

Drei-Dom-Tour möglich

An Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen fährt dieser Bus als Linie 6030 vier Mal die Tour Freising und Kelheim in beiden Richtungen, wobei in Kelheim die Weiterfahrt auf der Linie 6010 (Regensburg-Eichstätt) möglich ist. Die „Drei-Dom-Tour“ ist damit nun möglich, erklärte Kelheims Landrat mit Verweis auf die drei Kirchenbauten der Bischofssitze in Eichstätt, Regensburg und Freising. Doch nicht nur mit Kirchen, sondern auch jeder Menge weiterer Ziele wartet die faszinierende Natur- und Kulturlandschaft entlang von Donau und Altmühl auf, die ab den Haltestellen entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkundet werden können. Um Touren auch auf dem eigenen Zweirad am jeweiligen Reiseziel zu ermöglichen, besitzt der Freizeitbus einen Anhänger zum Mitführen der eigenen Räder. Eine runde Sache, befand Landrat Helmut Petz, der sich über die „oberbayerische“ Anbindung der Strecke besonders freute.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nachdem die Baustelle in der Untere Hauptstraße in Au nun beendet sei, könne der Freizeitbus jetzt auch direkt im Ort eine Haltestelle aufsuchen, sah Bürgermeister Hans Sailer den neuen Stopp als Bereicherung für die Linie. Weitere Haltestellen im Landkreis sind in Rudelzhausen sowie Attenkirchen, Erlau und am Freisinger Busbahnhof. Zur Eröffnung der neuen „Haltestelle in Au“ waren auch der frühere Gemeindechef Karl Ecker, 3. Bürgermeisterin Beatrix Sebald sowie seitens des Ratsgremiums der Leiter des Ausschusses Mobilität, Tourismus und Umwelt, Sebastian Röhrig, gekommen.

Der Freizeitbus verfügt über einen Anhänger, auf dem das eigene Fahrrad ans Ziel mitgenommen werden kann. © Hellerbrand

Das Projekt „Freizeitbus“, laut Landrat Neumeyer eine „Erfolgsgeschichte“, gibt es im Landkreis Kelheim bereits seit mehr als zehn Jahren. Die Hinzunahme der „Freisinger Linie“, die vom Freistaat aufgrund der Bezirksüberschreitung mit 50 Prozent gefördert wird, bringe ganz neue Nutzer und Angebote, die über Marketing in Broschüren und Flyern den Bürgern erläutert werden.

Kostenlose Fahrt mit dem Deutschlandticket

Preislich sind die Fahrten erschwinglich, denn ein Freizeitbus-Tagesticket inklusive Fahrradmitnahme kostet 5,80 Euro, Kinder zahlen je 3,50 Euro. Familien, also zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder unter 15 Jahren, zahlen pauschal 15 Euro. Die Tickets gibt es direkt im Freizeitbus zu erwerben. Inhaber des neuen Deutschlandtickets werden kostenfrei befördert, pro Fahrrad werden 3,50 Euro fällig. Mehr Infos gibt es auf der Homepage des Freizeitbusses.

Martin Hellerbrand

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.