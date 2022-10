Neues Auer Bauamt im altehrwürdigen „Post“-Gebäude offiziell eingeweiht

Einweihung des neuen Auer Bauamts: Eigentümer Georg Pichlmaier, Architekt Johannes Dantele, Bauamtsleiter Christoph Hösl, Bürgermeister Johann Sailer sowie Pfarrerin Lydia Hartmann und Pfarrer Clemens Voss (v. l.). © Hellerbrand

Das Auer Bauamt hat ein neues Domizil: Am Mittwoch wurden die Räumlichkeiten offiziell eingeweiht und den Mitarbeitern übergeben. Dabei gab es interessante Einblicke.

Au/Hallertau – Neues Leben kommt in das altehrwürdige „Post“-Gebäude in der Auer Ortsmitte. Zwar hat das gemeindliche Bauamt die neue Bleibe in der ehemaligen Hypo-Vereinsbank bereits seit August bezogen, am Mittwoch bekamen die Räume aber nun auch den kirchlichen Segen. Mitarbeitern und Aufsuchenden, die hier arbeiten und um Rat fragen, wünschten Pfarrer Clemens Voss und die neue Pfarrerin Lydia Hartmann „Gottes Segen“. Hartmann: „Denn auch mitten in der Arbeit ist Gott unter uns“. Alle Mitarbeitenden mögen „gestärkt ihren Aufgaben nachgehen“, so Voss in seinen Segensworten.

Neben einem Raum, der von Vhs und Jugendpflege gemeinsam genutzt wird, scheint nun auch das Bauamt für die nächsten zehn Jahre ein festes Domizil zu haben. Bürgermeister Hans Sailer zeigte sich zuversichtlich, dass das Bauamt nach „ein bisserl Vorgeschichte“ nun endgültig am gewünschten Ziel direkt gegenüber dem Rathaus angekommen sei.

Bauamtsleiter Christoph Hösl platzierte ein Kreuz in den neuen Amtsstuben. © Hellerbrand

Bekanntlich hat das Bauamt eine bewegte Historie, die von den beengten Räumen im Rathaus zum Umzug in die verbliebene Container-Anlage nahe der Hopfenlandhalle führte, welche zuvor bereits Kindergarten-Zwergerln sowie Realschülern bei Umbaumaßnahmen ihrer Bleiben Unterschlupf geboten hatte. Dass ihm, Sailer, künftig jedoch die langen Pedalstrecken zum Bauamt fehlen werden, die ihn fit hielten, fügte der Bürgermeister augenzwinkernd hinzu.

Mitarbeiter der Auer Marktverwaltung schauten sich bei der Einweihung des neuen Bauamts interessiert die frisch sanierten Räumlichkeiten an. © Hellerbrand

Zur Einweihung waren auch Eigentümer Georg Pichlmaier aus Wolnzach und Architekt Johannes Dantele aus Freising gekommen, außerdem die Mitarbeiter um Bauamtsleiter Christoph Hösl. Auch die übrigen Mitglieder der Verwaltung nahmen die Einladung zu diesem Anlass – einen Katzensprung über die Straße vom Rathaus entfernt – ins Bauamt wahr. Zum einen sicher, um etwas vom kirchlichen Segen zu erhaschen, nicht minder aber um ein paar neidische Blicke auf die komfortablen Arbeitsplätze ihrer Kollegen zu riskieren.

Gut zu wissen Interessierte Besucher können diesen Sonntag einen Blick in die neugestalteten Räume werfen, denn das Bauamt öffnet zum Auer Herbstmarkt von 12 bis 15 Uhr seine Pforten.

Denn die können sich sehen lassen. So ist der komplette Bankbereich nicht wiederzuerkennen. Von Architekt Dantele gab es Details zur Neugestaltung: Der Bereich wurde um zwei Zwischendecken beraubt sowie mit mehreren, lichtdurchfluteten Räumen versehen. Auch ein bisher versteckter Rundbogen wurde wieder freigelegt, dazu der gesamte Boden mit Fischgrät-Parkett versehen. Schließlich handelt es sich um ein denkmalgeschütztes, im Jahr 1912 errichtetes Gebäude, das schmuckvoll und markant in der Ortsmitte liegt. „Hier befand sich einst die Küche“, erläuterte Architekt Dantele kurz die Geschichte der Räume als ehemalige Bestandteile des Gasthauses Zur Post. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der „Westflügel“ Sitz der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank, die am 14. November 2014 nach über 100 Jahren Bankgeschichte in Au dem Markt den Rücken gekehrt hatte.

Martin Hellerbrand

