Neujahrsempfang in Au: Mit einem festlichen Abend Wertschätzung ausgedrückt

Der Einladung zum Neujahrsempfang der Marktgemeinde Au waren weit über 200 Gäste gefolgt. In der Hopfenlandhalle gab es viel Gelegenheit, sich intensiv auszutauschen. © Fischer

Beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde folgten am Freitag weit über 200 Leute dem Ruf in die Hopfenlandhalle. Höhepunkt war der Auftritt des Prinzenpaars.

Au/Hallertau – Die Marktgemeinde Au hatte im wahrsten Sinne des Wortes keine Kosten und Mühen gescheut: Auf die geladenen Gäste beim Neujahrsempfang warteten neben einer atemberaubenden Tanzeinlage des Prinzenpaars kulinarische Köstlichkeiten en masse. Schon beim „Meet & Greet“ im Foyer der Hopfenhalle war klar, dass der Neujahrsempfang heuer nach der Corona-Zwangspause etwas ganz Besonderes sein würde. Alles, was Rang und Namen hat, gab sich die Ehre. Die Stimmung beim Sektempfang war prächtig. Maßgeblich dazu beigetragen haben die wohltemperierten Klänge eines Bläserquartetts der Marktkapelle Au, das auch anschließend im großen, geschmackvoll dekorierten Saal für musikalische Unterhaltung sorgte.

Sonderlob von Sailer: Der Bürgermeister bedankte sich vor allem bei Vereinsvertretern und anderen Ehrenamtlichen. © Fischer

Beste Voraussetzungen für Bürgermeister Hans Sailer also, das Wort an die versammelten Festgäste zu richten – das erste Mal in seiner Amtszeit, wie er bei seiner Neujahrsempfang-Premiere betonte. „Mehr als zwei Stunden“ würde er nicht reden, scherzte der Rathaushauschef. Sailer zeigte sich hoch erfreut über die Resonanz. Er bat um Verständnis dafür, nicht alle Ehrengäste namentlich zu nennen. „Sonst eröffnen wir das Buffet nicht vor 23 Uhr“, spekulierte Sailer. Zu denen, die er explizit erwähnte, gehörten etwa Ex-Bürgermeister Karl Ecker und Pfarrer Clemens Voss. Nicht zu vergessen die zahlreichen Vertreter der örtlichen Vereine, denen Sailer in seiner Neujahrsansprache großen Respekt zollte. Allein schon deshalb, weil sie für eine beispielhafte Jugendarbeit stehen würden.

Selbstloser Einsatz

Ein Sonderlob gebührt laut Sailer auch den Freiwilligen Feuerwehren, die während der Energiekrise und den in diesem Zusammenhang vieldiskutierten Blackouts besonders gefordert wären. Sailer maß dem Ehrenamt außerordentlichen Stellenwert bei. Wörtlich sagte er: „In diesen Krisenzeiten hat sich wieder einmal die Bedeutung von Vereinsleben und Ehrenamt gezeigt und der selbstlose Einsatz für Andere.“ Er spielte hier etwa auf die Flüchtlinge aus der Ukraine an. Den ehrenamtlichen Helfern der Bürgerinitiative um dem Integrationsbeauftragten Heiner Barth sprach Sailer an dieser Stelle besonderen Dank aus. Aufgabe der Politik sei es, das Ehrenamt und das Vereinswesen nach Kräften zu fördern und zu unterstützen, bekräftigte der Ortschef.

Verliehen dem Abend besonderen Schwung: Annika I. und Robert III., das Auer Faschingsprinzenpaar bei ihrer Tanzeinlage. © Fischer

Danach war es eigentlich Zeit, in der Hopfenlandhalle zum gemütlichen Teil überzugehen. Bevor es aber soweit war, stand den Festgästen noch das Vergnügen bevor, sich ein Bild von den tänzerischen Fähigkeiten und vom Showtalent ihrer Lieblichkeit Annika I. und Prinzgemahl Robert III. zu machen. Die legten unter dem Beifall des Publikums nicht nur eine kesse Sohle aufs Parkett, sondern wussten auch mit akrobatischen Einlagen zu begeistern. Die Vorführung gipfelte in einem lupenreinen Spagat der Faschingsprinzessin. Noch einmal gab es tosenden Applaus. Bezeichnend für einen überaus gelungenen Abend, der noch Anlass genug bot für Gespräche über Auer Themen, über Gott und die Welt.

Alexander Fischer

