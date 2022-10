Osterwaal bekommt einen Dorfplatz mit „in sich geschlossener Figur“

Die neue Planung für den künftigen Dorfplatz in Osterwaal (Markt Au). © Plan: Architekt Uwe Graf

Der Plan für den Dorfplatz Osterwaal steht, Wünsche und Ideen der Bevölkerung wurden berücksichtigt. Die Kosten für das Vorhaben ließen jedoch manchen schlucken.

Osterwaal – Er wird ein schmucker Bereich: der neue Osterwaaler Dorfplatz. Die Entwurfsplanung samt Kostenberechnung stellte Architekt und Stadtplaner Uwe Graf am Dienstag in der Sitzung des Auer Marktrats vor. Anregungen, die die Dorfbewohner im Vorfeld eingebracht hatten, wurden darin berücksichtigt. Bei der Realisierung der Planung, die vom Marktrat einstimmig abgesegnet wurde, winkt der Kommune eine Bezuschussung von 60 Prozent. Den Bürgern wurden im Rahmen des Verfahrens keine gestalterischen Varianten übergestülpt, sondern man hat Ideen und Wünsche der ortskundigen Bevölkerung genutzt.

Eine Pergola, unter der man sitzen kann, ein kleiner Kiosk mit Küche, WC und Abstellraum, ein Kinderspielplatz, ein Schatten spendender Baum im Zentrum des Platzes und sogar der Maibaum werden Heimat finden auf dem neuen Dorfplatz: All die Anregungen, mit denen die Osterwaaler vor drei Jahren im Rathaus in Au angeklopft hatten, wurden in der Planung berücksichtigt.

Nachgehakt beim Thema Maibaum

Die Aufgabe, die er sich dabei gestellt habe? Er habe versucht, in das Gelände „Formsprache“ zu bringen, erklärte Planer Uwe Graf. Elemente sollten gefunden werden, die die Gesamtfläche – obwohl von einer Straße durchquert – in eine „in sich geschlossene Figur“ brächten. Geglückt sei das, weil ein Gegenüber geschaffen wurde. Vom Osterbrunnen mit der Sitzbank gegenüber gebe es Blick-Dialog zum neuen Dorfplatz. „Man hat den Eindruck, dass die Straße zur Fläche dazugehört“, meinte der Architekt. Auf 5,5 Meter Breite sei diese ausgelegt, weil dort auch Lkw-Verkehr stattfinde. Bei Festen und Feierlichkeiten könne der Platz abgeriegelt werden, die Autos müssten draußen bleiben.

Ob die Stufen zum Veranstaltungspodest, das Graf im westlichen Bereich des Dorfplatzes angesiedelt hat, nicht hinderlich seien beim Aufstellen des Maibaums, fragte Marktrat Anton Kuffer (CSU/PFW). Die Antwort: Nein. Dort, wo der Platz zum Aufstellen benötigt werde, gebe es keine Stufen mehr. Wie berichtet, kann dieser Bereich für diverse Veranstaltungen genutzt werden, Konzerte etwa. Mit der leichten Erhöhung durch die Stufen soll eine Zwischennutzung der Dorfmitte als Parkplatz verhindert werden.

Kritische Stimmen bei den Kosten

Einzig bei der Vorstellung der Kostenzusammenstellung gab es kritische Stimmen. Ob die angegebenen Summe von rund 12.000 Euro für Bepflanzung mit Baum und Sträuchern nicht etwas viel sei, fragte Lucia Schmidmair-Kaindl (CSU/PFW). „Der Preis ist realistisch“, betonte Graf. Man müsse Kosten für die Pflege einrechnen, die rund um Neupflanzungen in den ersten Jahren anfielen. Außerdem müssten marktübliche Preise angesetzt werden im Hinblick auf eine mögliche Förderung. Das zuständige Amt für Ländliche Entwicklung prüfe ja die eingereichte Kostenzusammenstellung ganz genau. „Wenn man nicht die marktüblichen Preise angibt, kann womöglich die Förderung nicht gewährt werden“, mahnte der Stadtplaner. Insgesamt müsse die Gemeinde mit Brutto-Kosten von 575.000 Euro rechnen.

Einstimmig nickten die Räte den Beschlussvorschlag ab und gaben der Verwaltung Grünes Licht, die Antragsunterlagen auf Basis der Entwurfsplanung und Kostenberechnung für die Förderung der Maßnahme beim Amt für Ländliche Entwicklung einzureichen.

Maria Martin