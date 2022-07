Osterwaal soll neuen Dorfplatz bekommen - Doch die Pläne gefallen nicht jedem

Beim Spitzer-Wirt diskutierte Bürgermeister Hans Sailer (l.) mit interessierten Osterwaalern. © Lorenz

Die ersehnte Neugestaltung des Osterwaaler Dorfplatzes wird konkreter. Doch bei den Plänen hatte die Bevölkerung noch ein paar Wörtchen mitzureden.

Osterwaal – Eines wünschen sich die Bürger von Osterwaal vor allem: endlich einen schönen Dorfplatz für Treffen, zum Ratschen und zum Feiern. Nachdem eine Arbeitsgruppe aus dem Auer Ortsteil die ersten Ideen gesammelt und diese via Planzeichnung festgehalten hatten, war nun ein professioneller Planer im Auftrag der Gemeinde ans Werk gegangen. Beim Spitzer-Wirt in Osterwaal wurde der neue Plan nun vorgestellt. Da allerdings einige Veränderungen eingezeichnet worden waren, gab es nicht nur Beifall, sondern auch Kritik.

Einen Plan, wie der neue Dorfplatz umgestaltet werden könnte, präsentierte Stadtplaner Uwe Graf. © Repro: Lorenz

Das alte Schulhaus in Osterwaal ist vor Kurzem abgerissen worden, nun ist der Platz endlich frei für den lange gewünschten Dorfplatz als Zentrum des Orts. Seit 2019 haben sich die Osterwaaler selbst Gedanken gemacht, wie dieser eigentlich ausschauen soll, haben ihre Ideen auch via Planzeichnungen sichtbar und verstehbar gemacht. Schließlich hatte die Marktgemeinde Au den Stadtplaner Uwe Graf ins Boot geholt, um die Wünsche und Vorstellungen der Bürger in einen professionellen Guss zu bringen.

So sieht es aktuell am Dorfplatz in Osterwaal aus. © Lorenz

Was Graf verändert hat, sticht auf den ersten Blick heraus: Der „Unterstand“, der ursprünglich nahe dem WC und der Küche für Veranstaltungen angesiedelt war, wanderte in Richtung „Am Anger“ als Veranstaltungspodest. War der Bürger-Plan noch ein wenig eckig, rundete Graf die Gesamtwirkung deutlich ab – auch, weil damit der gegenüberliegende Brunnen in einen Blick-Dialog treten könne. Ebenfalls neu: Um die Zwischennutzung als Parkplatz zu verhindern, soll das Areal ein wenig erhöht und durch Stufen zugänglich gemacht werden. Auf dem erhöhten und überdachten Podest könnten laut Graf diverse Veranstaltungen durchgeführt werden, beispielsweise Konzerte oder Ähnliches. „Es ist zwar ein bisschen anders als beim ersten Plan, aber es ist alles da“, bilanzierte Graf nach seiner Vorstellung.

Bedenken geäußert

Es war Stefan Spitzer senior, der sich als Erster zu Wort meldete und Bedenken äußerte: „Das Podest geht mir gegen den Strich. Wenn da ein Zelt aufgestellt wird, geht das eindeutig im Weg um.“ Eine Möglichkeit wäre laut Graf, das Zelt für beispielsweise Pfarrfeste oder Ähnliches nicht auf dem Areal aufzustellen, sondern auf der Straße – einhergehend freilich mit einer Straßensperrung. Eine weitere Option benannte ein anderer Zuhörer, der vorschlug, größere Zelte wie gehabt beim Feuerwehrhaus aufzuschlagen – unter anderem, weil dort mehrere Toiletten seien. Auch für die zentrale Fläche, aktuell mit Mineralbeton-Füllung angedacht, hatte Spitzer senior eine andere Idee: „Warum nicht pflastern?“ Da hakte allerdings Barbara Prügl von den Auer Grünen ein, die betonte: „Überall reden wir von Überhitzung, deshalb sollten wir hier nicht versiegeln.“

Was einige auch als eher störend betrachteten: die Erhöhung des Areals und die Stufen davor. Graf warnte jedoch davor, dass ansonsten der Dorfplatz schnell zu einem Parkplatz verkomme – wenngleich vielleicht auch nur drei Autos dort Platz fänden. Bürgermeister Hans Sailer betonte, dass die Fördermaßnahmen der ländlichen Entwicklung nur für eine Dorfplatzgestaltung greifen würde und nicht für einen Parkplatz „auf dem Lande.“

Was Yvonne Kaindl vom Auer Rathaus den rund 30 Interessierten noch mit auf den Weg gab: Anwohner im Umgriff des Areals könnten durch die Dorfplatzgestaltung auch Fördermaßnahmen in einer Höhe von rund 60 Prozent beantragen, beispielsweise für eine neue Fassadengestaltung – solange es ins Konzept passe.

Wie es nun weiter geht, darüber klärte Hans Sailer auf: Sämtliche Änderungsvorschläge, darunter auch eine mögliche Glas-Überdachung der Pergola statt keiner Überdachung und ein traditionelles Satteldach für die Küche statt einem Pultdach, werden nun in die Planung einbezogen, die dann dem Gemeinderat vorgelegt werden soll. Gut fanden übrigens die meisten einen zentralen Dorfbaum und die Rückkehr des Maibaums ins Zentrum – wie überhaupt, dass es endlich losgeht mit der Umgestaltung. Die Förderungen sollen jetzt zügig beantragt werden, gestartet werde das Vorhaben laut Sailer vermutlich dennoch erst im kommenden Jahr.

Richard Lorenz

