Regenwasserproblem in Osseltshausen braucht endlich Lösung: Markt Au plant Maßnahmen und Bürgerinfo

Von: Andrea Beschorner

Teilen

Von Überflutungen können die Bewohner Osseltshausens (Markt Au) ein leidiges Lied singen. (Symbolfoto) © dpa

Der Auer Ortsteil Osseltshausen ist regelmäßig von Überflutungen betroffen. Nun suchte man im Marktrat erneut nach Lösungen für das drängende Problem.

Osseltshausen – Das Thema ist nicht neu, im Gegenteil: Planer Michael Schütte, der in die Auer Gemeinderatssitzung am Dienstag gekommen war, um dem Gremium die Ausgangslage der Regenwassersituation in Osseltshausen zu erörtern, erinnerte sich daran, schon vor etwa zehn Jahren mit dem damaligen Bürgermeister Karl Ecker vor Ort gewesen zu sein. Passiert ist in der Zwischenzeit nichts, was die Probleme gelöst hätte.

Von den regelmäßigen Überflutungen ist der gesamte Ort betroffen, wie in der Sitzung deutlich wurde. Gerade nach den Starkregenereignissen im vergangenen Jahr ist aber klar: Es besteht akuter Handlungsbedarf.

Und weil das Problem die Menschen in Osseltshausen beschäftigt, waren in die Sitzung auch etwa 20 Zuhörerinnen und Zuhörer gekommen, um sich anzuhören, was Diplom-Ingenieur Michael Schütte vom Büro Dippold und Gerold zu sagen hatte. Er zeichnete detailliert den Istzustand nach. Demnach seien die Brennpunkte seit etlichen Jahren bekannt. Die Regenwasserableitung, wie sie aktuell stattfindet, sorge regelmäßig für Überflutungen von privaten Grundstücken und zudem zu Ausspülungen von Kiesstraßen. Das Regenwasser läuft demnach unkontrolliert aus nördlich und westlich ortsangrenzenden landwirtschaftlichen Flächen über die Gemeindestraßen und -wege in den Ort hinein.

Überflutungen in Osseltshausen: Wo die Lage besonders prekär ist

Am stärksten davon betroffen sind die Straße Am Riegelacker, der Jacob-Schwaiger-Weg, die Schäffler-, Marien- und Sepp-Angermüller-Straße und noch weitere Bereiche. Was der Hintergrund für die prekäre Lage ist, wurde aus dem von der Gemeindeverwaltung vorgelegten Sachverhalt deutlich. Darin ist zu lesen: „Das Regenwasser wurde früher an landwirtschaftlichen Flächen über Gräben oder Drainagerohren einem Oberflächenwasser und straßenbegleitenden Graben zugeführt. Diese Ableitungen wurden von den Landwirten angelegt und unterhalten. Leider verschwinden diese Gräben zusehens, um mehr Ackerfläche zu generieren. Das Regenwasser läuft dann von der landwirtschaftlichen Fläche auf die Wirtschaftswege, in den Ort und auf andere landwirtschaftliche Flächen und führt zu Schäden an Straßen und Gebäuden.“

Doch was tun? Michael Schütte machte dem Gremium deutlich, dass es nichts bringe, einzelne Löcher anzupacken, wie er es formulierte. Vielmehr gehöre ein Fahrplan her, wie konkret der Reihe nach vorzugehen sei, „um das Problem irgendwann in den Griff zu bekommen“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Experte unterbreitet konkrete Vorschläge

Schütte schlug vor, die Videos der Regenwasserkanäle, die kürzlich gemacht worden sind, zunächst in einem ersten Schritt auszuwerten, und festzustellen, inwieweit sie funktionstüchtig sind. Dem sollte eine hydraulische Berechnung folgen, um zu sehen, ob die Regenwasserkanäle für die bestehende Bebauung überhaupt ausreichend dimensioniert sind. Ein wichtiges Ziel der Maßnahmen müsse sein, das Regenwasser aller Außengebiete nicht über den Kanal abzuleiten, weil das die vertretbaren Dimensionen sprenge und die bekannten Probleme verursache.

Nach einem Hinweis von Lucia Schmidmayr-Kaindl, die Anwohner dringend ins Boot zu holen, einigte man sich darauf, sobald der Zustand des Regenwasserkanals ausgewertet wurde, eine Ortsversammlung abzuhalten, noch ehe man in die konkrete Planung einsteigt. „Die Informationen der Menschen vor Ort ist für diese Maßnahme von großer Bedeutung“, betonte Schütte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.