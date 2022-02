Warten auf Reichertshausens Ampel: Karl Ecker erhebt Kritik - Erich Irlstorfer liefert Erklärung

Von: Armin Forster

Wollen eine stationäre Ampel in Reichertshausen: Der Auer Bürgermeister Hans Sailer (l.) und MdB Erich Irlstorfer. © Archiv: Beschorner

Weil ein Austausch der Ampel an der B301 in Reichertshausen auf sich warten lässt, kritisiert Kreisrat Karl Ecker MdB Erich Irlstorfer. Der reagiert gelassen.

Au/Hallertau – Die Geschichte beschäftigt Behörden, die Politik und vor allem die Bürger Reichertshausens schon seit Jahren: 2014 hatte die Gemeinde in dem Auer Ortsteil an der B301 eine mobile Ampel installiert, um Fußgänger vor dem Bundesstraßen-Verkehr zu schützen. Der damalige Bürgermeister Karl Ecker (FW) machte sich wiederholt dafür stark, dass der Bund als Baulastträger eine stationäre Ampel springen lässt. Nicht nur, um das Provisorium zu beenden, sondern auch, um die Betongewichte des Ampelfußes wieder vom Bürgersteig räumen zu können.

Doch Ecker musste sich damals vorhalten lassen, dass die Fußgänger-Frequenz nicht ausreiche. „Gleichzeitig habe ich mich etliche Male an den damaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gewandt, der es aber vorzog, auf meine Nachrichten nicht zu antworten“, schreibt Ecker nun in einer Stellungnahme. „Erst als ich ihm andeutete, dass ich sein bürgerunfreundliches Benehmen in die Öffentlichkeit bringen werde, kam erstmals Bewegung in die Angelegenheit“, so Ecker.

Karl Ecker äußert scharfe Kritik

Dass der heutige Kreisrat die Causa aktuell publik macht, liegt am weiteren Verlauf der Ampel-Story: Im Mai 2021, also nachdem Eckers Nachfolger und Parteifreund Hans Sailer den Rathaussessel erklommen hatte, verkündeten Sailer und CSU-MdB Erich Irlstorfer in Reichertshausen eine frohe Botschaft: Die Ampel werde bald durch eine stationäre ersetzt, noch im Herbst könne es so weit sein. Ecker ärgert sich nun in seinem öffentlichen Brief: „Seit dieser Zusage sind schon wieder neun Monate vergangen und es ist mehr als überfällig, dass der wiedergewählte Direktkandidat nicht nur bei diesem Thema endlich in die Gänge kommt, und nicht immer nur kurz vor der Wahl, sondern gerade nach der Wahl seine Versprechen einhält.“

Auf die Vorwürfe seines Kontrahenten – Karl Ecker hatte 2021 ebenfalls für den Bundestag kandidiert – angesprochen, reagiert Erich Irlstorfer nun gelassen: Tatsache sei, dass er im Januar beim Bayerischen Verkehrsministerium nachgehakt habe, wieso der Ampel-Tausch nicht vollzogen sei. „Ich habe dann die Antwort erhalten, dass im Herbst Gemeindevertreter, die Polizei, die Verkehrsbehörde des Landkreises und das Staatliche Bauamt vor Ort noch offene Fragen geklärt und der endgültige Standort festgelegt hätten“, sagt Irlstorfer.

Erich Irlstorfer erklärt Sachlage und erneuert Versprechen

Das Staatliche Bauamt treibe die Umsetzung weiter voran, zitiert der CSU-Mann aus der Mail des Verkehrsministeriums, allerdings seien diverse Abstimmungen, Spartenuntersuchungen und Detailplanungen nötig, bevor es an die Vergabe und Umsetzung gehen könne. „Mir wurde versichert: Die neue Ampel kommt“, sagt Irlstorfer. Im Ministeriums-Schreiben sei die Rede davon, „dass sie noch in diesem Jahr aufgestellt wird“. Auf die Nachfrage des Reichertshausener Altbürgermeisters Adolf Widmann hin, habe er erst in diesen Tagen ein Rundschreiben mit dem Status quo an den CSU-Ortsverband verschickt.

Dass „uns die stationäre Ampel nach wie vor ein sehr großes Anliegen ist“, macht derweil auch der Auer Ortschef Hans Sailer deutlich. „Unser Bauamtsleiter hat schon beim Staatlichen Bauamt nachgehakt.“ Gleichzeitig hat er Verständnis für die Verzögerung: „Herr Irlstorfer hat damals die Initiative ergriffen, aber er kann die Ampel halt nicht selbst bauen. Und das Staatliche Bauamt hat eben noch mehr Projekte zu stemmen.“

