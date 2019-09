Ein Tier-Roman für alle: Wie eine kleine Krähe zum Kinderbuch-Held wurde

Ein Mädchen findet eine Krähe, päppelt sie auf und lernt, was Verantwortung bedeutet. Diese Geschichte erzählt Viola Hilsenbeck in ihrem Buch. Es ist die Geschichte ihrer Familie.

Reichertshausen – Die Hilsenbecks haben einen Vogel. Genauer gesagt hatten sie einen Vogel, und noch genauer ein Krähenjunges. Die zwölf Jahre alte Johanna und ihre Oma haben das Tier im vergangenen Sommer entdeckt, es hockte auf der Wiese vor ihrem Garten in Reichertshausen in der Gemeinde Au. Die Geschichte der kleinen Krähe und ihrer Zeit bei den Hilsenbecks hat Mutter Viola aufgeschrieben. Daraus ist der Kinderroman „Flieg, Krahwin! Flieg!“ geworden, der auch Erwachsene begeistert.

+ Gemeinschaftsprojekt: Johanna Hilsenbeck hat die kleine Krähe gefunden. Ihre Mama Viola hat die Geschichte aufgeschrieben. Entstanden ist ein liebevoller Roman über Freundschaft, Mut und den Glauben an sich selbst © privat

Kleine Krähe hat großes Glück

Das Frühjahr war heiß, der Sommer ist sehr trocken. Es gibt zu wenig Insekten und Krahwin ist kurz vorm Verhungern. Seine Eltern haben das Krähenkind aus dem Nest geschubst, es soll auf eigene Faust zurechtkommen. Doch weil Krahwin noch nicht fliegen kann, bleibt er zurück. Aber er hat Glück: Eine Familie findet den Vogel, päppelt ihn auf und zieht ihn groß – bis es allerdings an der Zeit ist, ihn in die Freiheit zu entlassen.

Lesen Sie auch: Kinder philosophieren in der Freisinger Stadtbücherei – Dahinter steckt ein tiefer Sinn

So beginnt der gut 200 Seiten lange Roman von Viola Hilsenbeck aus Reichertshausen im Markt Au. Entstanden ist er durch Zufall. „Die Geschichte ist uns letzten Sommer passiert“, erzählt die 48-Jährige im FT-Gespräch. Da Krahwin nicht für immer bei Menschen leben kann, entschlossen sich die Hilsenbecks schließlich schweren Herzens, ihn in eine Vogelauffangstation zu bringen, damit er ausgewildert werden kann.

„Johanna hat mir Tipps gegeben“

„Weil Johanna sehr traurig darüber war und immer wissen wollte, wie es mit Krahwin weitergeht, habe ich die Geschichte weitergesponnen“, sagt Mama Viola. Die Grundschullehrerin habe ohnehin schon länger mit dem Gedanken gespielt, ein Buch zu schreiben – und die Gelegenheit beim Schopf gepackt. „Johanna hat immer wieder mitgelesen und mir Tipps gegeben. Wusste ich einmal nicht weiter, hatte sie die zündende Idee.“

Roman über Freundschaft und Mut

Herausgekommen ist ein liebevoller Roman über Freundschaft, Mut und den Glauben an sich selbst für Kinder ab neun Jahren, den auch Erwachsene gerne (vor)lesen. „Er ist für alle, die sich für Natur und Tiere interessieren“, sagt Viola Hilsenbeck. Während der zwei Monate, die Krahwin bei ihr gelebt hat, habe sie gelernt, wie intelligent und witzig Krähen seien. „Ich möchte das öffentliche Bild dieser Tiere verbessern.“ Gleichzeitig will die 48-Jährige den Umweltgedanken fördern. „Es gibt viel zu wenig Insekten, die Vogelauffangstationen quellen regelrecht über.“

Auch interessant: Kunstwerke in der Kiste: Mit dieser Idee kämpft eine Freisingerin gegen Amazon & Co.

Buch als Anstoß für Kindergarten-Projekt

Was sie besonders freut: Einer Kindergärtnerin aus Neustift habe das Buch so gut gefallen, dass sie in ihrer Gruppe jetzt ein Krähen-Projekt starten will, erzählt die Reichertshausenerin. Und weil mittlerweile so viele von Krahwin und seinem Abenteuer begeistert sind, arbeitet Viola Hilsenbeck schon an einer Fortsetzung – und Johanna hilft natürlich dabei.

Gut zu wissen

„Flieg, Krahwin! Flieg!“ ist als Book on Demand im Internet unter der Adresse www.bod.de sowie im stationären Buchhandel zum Preis von 9,90 Euro bestellbar. Infos über das Buch und die Autorin gibt es unter www.violahilsenbeck.de und bei Facebook.

Lesen Sie auch: Von wegen „großen Hamster“ überfahren: Polizei macht sich nach Unfall über Taxifahrer lustig