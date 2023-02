Revolutionäre Rettungstechnik aus Au soll Erdbebenhelfer unterstützen - Doch es könnte knapp werden

Von: Armin Forster

Teilen

Alexander Martinez und sein „Lifeseeker“: Das System der Firma Centum nutzt Handys von Personen als Notfallsender und spürt sie via Drohne aus der Luft und am Boden auf. © privat

Eine Auer Firma hat Technik zum Aufspüren von Vermissten entwickelt. Die könnte jetzt im Erdbebengebiet Leben retten. Doch das Zeitfenster dafür ist klein.

Au/Hallertau – Was trägt heute fast jeder ständig bei sich? Genau, sein Handy. Auf Basis dieser Erkenntnis hat die Auer Firma Centum nicht bloß Geräte entwickelt, die Handysignale orten und Suchtrupps zu Vermissten lotsen können. Die Technologieschmiede hat auch eine Lösung für ein Handicap in solchen Fällen gefunden: Weil sich die verschwundenen Personen oft in Gebieten ohne Handyempfang verirrt haben oder weil bei Naturkatastrophen die Infrastruktur kollabiert, bietet Centum ebenso mobile Handynetz-Erzeuger an.

Die ersten sechs Tage sind entscheidend

Auch die jetzt nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien verschütteten Menschen haben in den Trümmern oft noch ihr Smartphone in der Nähe – und könnten mit dem richtigen Gerät schneller aufgespürt werden. „Deshalb war nun unsere Idee, die Technik schnell in die Türkei zu bringen“, erzählt Alexander Martinez, Gründer und Geschäftsführer von Centum, am Freitagvormittag in Au. Aber: „Ob dieser Plan rechtzeitig aufgeht, wird sich in den nächsten Stunden zeigen.“ Denn das Zeitfenster, in dem der „Lifeseeker“ des Unternehmens noch einen bedeutenden Unterschied machen könne, schließe sich immer weiter. „In der Personensuche sind die ersten sechs Tage die entscheidenden.“

Die Produkte seiner Firma haben sich laut Alexander Martinez bereits bei hiesigen Einsätzen bewährt. „Bisher fliegt das System meist in Helikoptern mit und wird etwa von der Polizei genutzt.“ Was für die Rettungstrupps im Erdbebengebiet laut dem 49-Jährigen nun von Vorteil sein könnte: „Das System wiegt nur 800 Gramm. Es ist deshalb erstmals möglich, die Technologie an eine Drohne zu befestigen. Damit ist man viel schneller und flexibler als mit einem Hubschrauber.“ Dass die Geräte noch nicht im Katastrophengebiet verbreitet seien, liege schlicht daran, „dass wir ein relativ junges Unternehmen sind und unsere Innovation noch nicht so bekannt ist“.

Die Technik ist auch in der Lage, Handyempfang an Orten aufzubauen, wo sonst alles zusammengebrochen ist. © Centum

Der konkrete Einsatz könnte wie folgt aussehen: Mit dem an einer Drohne befestigten System wird bei einer Genauigkeit von etwa zehn Metern analysiert, ob sich aktive Handys im untersuchten Bereich befinden – also etwa unter einem Schuttberg oder unter einer geschlossenen Schneedecke. Martinez: „Dann kann ich mich entscheiden, ob ich mit dem Gerät am Mann in die Detailsuche gehe. Der Operator am Boden kann den entsprechenden Bereich metergenau identifizieren.“ Und die Bergungstrupps könnten mit gezieltem Graben beginnen.

Handynetz für die verschütteten Telefone

Während die Handys der Vermissten eigentlich keinen Empfang mehr haben, weil das Netz der Mobilfunkbetreiber zusammengebrochen oder aus anderen Gründen nicht verfügbar ist, verschafft das System von Centum ihnen wieder Empfang. „So ist es möglich, mit der Person zu sprechen oder SMS zu schreiben“, erklärt Martinez. „Damit kann man auch allgemein die Notfallkommunikation aufnehmen. Das ist ein Feature, das im Moment extrem gefragt ist – nicht nur für vermisste Personen, sondern auch für Rettungskräfte, die sich absprechen müssen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Wie wertvoll diese Technik gerade in der Türkei und in Syrien wäre, weiß der Auer Firmenchef aus erster Hand. „Wir haben über unsere Verbindungen bei Organisationen angefragt, ob wir sie unterstützen können. Einer unserer Kontakte war schon vor Ort und hat uns von den Nöten im Einsatz berichtet.“ Daher habe Centum angeboten, ein System kostenfrei zur Verfügung zu stellen. „Wir hätten auch einen Mitarbeiter freigestellt, der mitfliegen und das System vor Ort in Betrieb nehmen würde.“ Ob das Ganze noch logistisch zu stemmen sei, „wird sich wohl heute tagsüber oder in der Nacht entscheiden“, sagt Martinez. Man hoffe noch, kurzfristig in einer A400M-Transportmaschine der Bundeswehr unterzukommen.

Spontane Sammlung gebrauchter Geräte

Für den Fall, dass das Unterfangen noch gelingt, hat Alexander Martinez gleich noch eine weitere Unterstützung für die deutschen Rettungstrupps in der Türkei vorbereitet: Da es den Helfern des THW und der ISAR-Gruppe dort nicht nur am Handynetz mangle, wie er berichtet, sondern auch an geeigneten Smartphones für den Einsatz und die Koordination, hatte der Unternehmer am Donnerstag einen spontanen Sammelaufruf für 30 gebrauchte Mobiltelefone bis Freitagnachmittag ins Internet gestellt. Und weil Martinez Mitglied der Auer Kolpingsfamilie ist, hat sich deren Chef, Alfred Baur, spontan als Sammelstation zur Verfügung gestellt. Mit Erfolg: Am Freitagvormittag war bereits die Hälfte der benötigen Telefone gespendet worden.

Am Ende hängt das Gelingen dieser spontanen Auer Hauruck-Aktion also wohl nur noch von der Frage ab, ob der Transportflug in die Türkei zustande kommt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.