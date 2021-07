Studierende geben unbezahlbare Impulse für die Auer Hopfenhalle

Am Ende waren alle Teilnehmer Gewinner: Insgesamt haben die Studierenden elf kreative Ideen eingebracht, die bei der Preisverleihung am Mittwoch alle vorgestellt und von der Jury gelobt wurden.

Siegerentwürfe prämiert

Von Andrea Beschorner schließen

In jedem Entwurf des Ideen-Wettbewerbs, den der Markt Au ausgelobt hat, stecken 300 bis 400 Stunden Arbeit. Jeder könnte aus der Hopfenhalle I etwas besonderes machen.

Au/Hallertau - Sie haben einen Mix aus traditionellem Bestand mit aktuellen Anforderungen geschaffen, haben Innovation mit Kreativität verknüpft, den ländlichen Charakter dabei nicht aus dem Blick verloren – und für Begeisterung gesorgt: Was 20 Studierende der Fachrichtung Architektur in Kooperation mit 30 Studierenden der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik einer Jury der Marktgemeinde Au vorgelegt haben, ruft vor allem eines hervor: Ungeduld. Denn wer einmal gesehen hat, was mit der Hopfenhalle I an der Mainburger Straße alles möglich wäre, wer nun weiß, was aus diesem langsam verfallenden Gebäude entstehen könnte, dem fällt das Warten auf die Umsetzung schwer.

Die Marktgemeinde Au hatte einen studentischen Ideen-Wettbewerb ausgelobt. Die Ergebnisse des Wettbewerbs der Fakultät für Architektur der Technischen Universität München mit dem Schwerpunkt „Bauen im Bestand“ wurden am Mittwoch vorgestellt, die Sieger bekannt gegeben. Drei Gewinner hätten es am Ende sein sollen, so war der Plan. Weil die Ideen aber so sehr gefielen, hatte die Jury, die tags zuvor sechs Stunden lang über den Entwürfen brütete und sich die elf Pläne und Modelle von Professor Thomas Hammer erklären ließ, kurzerhand jeden Platz doppelt vergeben. Und so standen am Mittwochvormittag am Ende der Präsentation aller Entwürfe sechs strahlende Sieger – die einen sprachlos vor Freude, andere lagen sich jubelnd in den Armen.

Hopfenhalle Au abreißen oder erhalten?

Im vergangenen Jahr lag dem Marktgemeinderat Au ein Antrag vor, die alte Hopfenhalle an der Mainburger Straße abzureißen. Barbara Prügl (GoL), regte daraufhin an, einen Architektenwettbewerb für das ortsprägende Gebäude ins Leben zu rufen, kontaktierte – nachdem der Gemeinderat Grünes Licht dafür gegeben hatte – Professor Thomas Hammer, zu dem die Marktgemeinde Kontakt wegen der Ortsdurchfahrt pflegt. „Und der ist sofort darauf angesprungen“, erinnert sich Prügl. War ursprünglich das Ergebnis zum Ende des Wintersemesters geplant – bei den Ideen handelt es sich um Master-Abschlussarbeiten – habe Hammer extra ein Projekt verschoben, um die Planentwürfe der Studierenden noch zum Ende des Sommersemesters vorlegen zu können.

Die Jury

Die fachliche Seite des Preisgerichts wurde vertreten durch Prof. Ing. Thomas Jocher, Prof. Thomas Neumann und Prof. Ing. Madjid Madjidi. Beratend zur Seite stand neben Thomas Hammer sein Kollege Prof. Ing. Lars Schiemann. Für die Marktgemeinde saßen FWG-Bürgermeister Hans Sailer, Ideengeberin Barbara Prügl (GoL) und CSU-PfW-Gemeinderat Florian Schwaiger in der Jury.

+ Die beiden erstplatzierten Entwürfe von Theresa Michl, Christina Hörl, Gregor Wastl und Markus Maier. © Beschorner

Wie Thomas Jocher eingangs an die Studentinnen und Studenten gewandt betonte, sei diese Zusammensetzung der Jury spannend für seine Studierenden: „Die Vertreter der Gemeinde haben nämlich ganz andere Argumente als die, die Sie von Hochschulseite her gewohnt sind.“ Drei Punkte mussten die Teilnehmer in ihren Planungen berücksichtigen: Die Beschäftigung mit dem ländlichen Raum, mit Bestandsbebauung (Jocher: „Ein extremes Zukunftsthema.“) sowie mit denkmalgeschützten Gebäuden. Zwar stehe die Hopfenhalle nicht unter Denkmalschutz, prägende Elemente des Hauses sollten aber dennoch dringend erhalten bleiben.

Die Entwürfe

Ehe die Gewinner verkündet wurden, hatten alle Teilnehmer die Gelegenheit, ihren Entwurf kurz vorzustellen. Und wenn das, was da am Mittwoch an Kreativität und durchdachten Konzepten präsentiert wurde, nur in Ansätzen realisiert wird, können sich die Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Au schon jetzt auf etwas ganz Besonderes freuen. Freilich: „Was hier letztlich umgesetzt werden kann und wird, das steht noch in den Sternen“, sagte Sailer. Dennoch wurden durch den Wettbewerb und den unverbrauchten Blick der angehenden Architekten unbezahlbare Impulse gegeben.

Da war eine Erlebnisbibliothek auf mehreren Ebenen ebenso geplant wie lichtdurchflutete Innenhöfe. Alle Teilnehmer hatten zu öffentlich zugänglichen Bereichen auch dringend benötigten Wohnraum berücksichtigt. In beinahe allen Entwürfen ist die Symbiose zwischen alt und neu in der Fassade verankert. Es gab einen Vorschlag mit großer Nutzungsvielfalt, um Produkte aus der Region zu vermarkten, das Thema öffentliche Werkstatt wurde ebenso aufgegriffen wie eine Kletterhalle. Prügls Fazit: „Es ist wie Weihnachten.“ Sailer unterstrich: „Ein Riesenspektrum an Ideen.“ Erklärtes Ziel laut Prügl ist es nun, dass die Entwürfe nicht in irgendwelchen Schubladen landen, sondern die Marktgemeinde das Thema anhand dieser Entwürfe weiterverfolgt.

+ Alt und schützenswert: Die Hopfenhalle I an der Mainburger Straße in Au, eben jenes Gebäude, um das sich beim Studentenwettbewerb alles drehte. © Beschorner

Am Ende verriet Professor Hammer noch, wie viel Zeit die Studierenden in das Ganze investiert haben: „Pro Entwurf stecken da zwischen 300 und 400 Stunden drin.“ Nicht nur deshalb sei allen Interessierten ans Herz gelegt, sich die Entwürfe am Wochenende anzuschauen: Von Freitag, 30. Juli, bis Sonntag, 1. August, sind die Ergebnisse des Ideen-Wettbewerbs zwischen 15 und 18 Uhr in der Hopfenlandhalle zu sehen.

Die Preisträger

1. Preis (jeweils 600 Euro): Entwurf „Die Hopfenhalle traut sich“ von Theresa Michl und Christina Hörl,

„Über den Dächern von Au“ von Gregor Wastl und Markus Maier

2. Preis (jeweils 300 Euro, gestiftet von Barbara Prügl): „Hoagarten“ Annalena Grassl und Maria Choldragova; „Neue Hopfenhalle“: Michael Stauko und Carmen Wilden.

3. Preis (je einen Gutschein über einen Derail-Atlas): „Alte Hopfenhalle“ von Pauline Chardaire;

„Bauwerk“ von Andreas Ollwitz und Thomas Sauten