Festival-Feeling im Herzen von Au: „Summer-Open-Air“ der Kolpingsfamilie begeistert Besucher

Tolle Stimmung herrschte bei „Rock am Schloss“, als die Band „Rockguard“ am Samstagabend den Biergarten mit Heavy Metal-Klängen aufheizte.

Kino, Live-Musik und Frühschoppen

Das „Summer-Open-Air“ der Kolpingsfamilie Au war ein voller Erfolg: Das dreitägige Event begeisterte Musik- und Filmliebhaber gleichermaßen.

Au/Hallertau – Ein wahres Kultur-Zuckerl kredenzte die Auer Kolpingsfamilie am Wochenende im Markt mit dem „Summer-Open-Air“. Drei Tage lang versüßte der Auer Gesellenverein um Vorsitzenden Alfred Baur die Ferien mit unterschiedlichen Kultur-Häppchen, die bei den Besuchern auf viel Resonanz stießen. Eher schwer verdaulich war die Kost für Kolping zu Beginn des Festivals: ein vom Wetterdienst prognostiziertes Unwetter am Freitagabend beim Open-Air-Kino.

Schweren Herzens traf man am Freitag die Entscheidung, den Ort vom Hof des Gasthauses Rosenwirt in die Hopfenlandhalle zu wechseln, was sich spätestens als richtig erwies, als kurz vor 22 Uhr Regenmassen über Au herniederprasselten. Die Stimmung in der Halle, wo auf der Riesenleinwand – organisiert durch die Freunde von Kolping Pfeffenhausen – der Film „Die Goldfische“ flimmerte, war die Stimmung prächtig. Dafür sorgten sowohl das Rosenwirt-Catering als auch jede Menge Kino-Verpflegung wie Popcorn und Knabberzeug, das die Kolpingjugend im Angebot hatte. Mit mitgebrachten Liegestühlen und aufblasbaren Sitzen ließen sich einige der 100 Besucher ihren Kinoabend nicht vermiesen. Auch Pfarrer Clemens Voss und Bürgermeister Hans Sailer gönnten sich einen gemütlichen Kino-Abend.

Das weitere Wochenende verlief wettertechnisch „störungsfrei“ – dem weiteren Kultursommer im Areal des Bräukellers stand nichts mehr im Weg. Unter dem Motto „Rock am Schloss“ eroberten am Samstagabend ab 19.30 Uhr die Bands „The Dudes“ sowie danach „Rockguard“ die Bühne vor dem Herrschaftssitz – ein Hauch von Wacken inmitten in Au. Vor allem frühere Besucher der Auer Disco „Tenne“ freute das Musikerlebnis von Classic über Rock bis zum Melodic Heavy Metal unter freiem Himmel, das rund 400 Besucher im Biergarten oder vor der Tanzfläche „groovend“ begeistert aufsaugten – und wie bei jeder Veranstaltung des Kolping-Kulturkreises „ohne Eintritt“. Dafür wurde „Hutgeld“ gesammelt, wobei sich die Besucher nicht lumpen ließen, um die Bands für ihren Bühnenzauber zu danken. Um 23.03 Uhr war dann Schluss, denn das Einhalten der Konzession war den Kolpingverantwortlichen sowie dem Wirtspaar Svetlana Wolff und Dimitri Christodoulou wichtig für weitere Aktivitäten.

Mit ruhigen Tönen begann der dritte Festivaltag: Blasmusik am Sonntagmittag. Wo am Vorabend noch Rockklassiker um die Kastanien geisterten, sorgten ab 11 Uhr die 25 Musikanten der Auer Marktkapelle für den guten Ton aus der Heimat. Märsche, Polkas und jede Menge bekannte Melodien wie etwa „Die Fischerin vom Bodensee“ erfreuten die Biergarten-Besucher. Der abendliche Schlussspurt des Drei-Tage-Festivals ab 17 Uhr durch die Band „Midlife or crisis“ brachte nochmals Rock- und Bluesklassiker und Eigenkompositionen über die Besucher – zur Freude der Gäste.

Dementsprechend positiv fiel auch das Drei-Tage-Fazit der Kolping-Chefs Alfred Baur und Veronika Hausler aus. „Bei der Bevölkerung ist das Programm gut angekommen“, sagten die beiden: „Das motiviert.“ Über eine Neuauflage wird bei der Klausur im September beraten.

Martin Hellerbrand

