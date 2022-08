Susanne Kaindl will Hallertauer Hopfenkönigin werden - Hier gibt‘s ihr Bewerbungsvideo

23-Jährige möchte Botschafterin des Grünen Goldes werden

Sie ist Pflanzertochter und studiert Agrarwissenschaft. Nun will Susanne Kaindl (23) aus Mooshof bei Abens (Markt Au) auch Hallertauer Hopfenkönigin werden.

Au/Hallertau – Die 23-jährige Susanne Kaindl aus dem Weiler Mooshof im Auer Ortsteil Abens möchte als Botschafterin für den bayerischen Hopfen werben. Bei der Wahl zur Hallertauer Hopfenkönigin am Dienstag, 16. August, tritt sie auf dem Volksfest in Wolnzach als Kandidatin für den Siegelbezirk Au an. Für das Grüne Gold des Brauhandwerks setzt sich die junge Frau sogar wissenschaftlich ein.

Am Lehrstuhl für Agrarwissenschaften an der TUM in Weihenstephan schreibt sie gerade an ihrer Bachelorarbeit. Das Thema: „Der Hopfen, was sonst.“ Am Dienstag stellte sie sich nun den Auer Markträten vor.

Bürgermeister Hans Sailer und seine beiden Stellvertreter, Martin Linseisen und Beatrix Sebald, hatten ihr dazu Gelegenheit gegeben. Sie räumten der sympathischen Titel-Anwärterin „gute Chancen“ ein. Am Tag der Entscheidung werde man gemeinsam vor Ort sein und kräftig anfeuern, versprachen die Kommunalpolitiker.

Hallertauer Hopfenkönigin sein - Ein Kindheitstraum von Susanne Kaindl

Einmal selber auf der Bühne stehen und sich den Herausforderungen des Amts stellen: Davon träume jede Hopfenpflanzertochter, verriet Kaindl. Lange habe sie den Kindheitswunsch in sich getragen. Jetzt sei sie reif dafür, als Botschafterin aufzutreten. „Der Hopfen liegt mir am Herzen, ich stehe für den Hopfen.“ Sollte sie sich unter den anderen Kandidatinnen aus den benachbarten Siegelbezirken als Siegerin durchsetzen können, dann werde sie ihr Amt mit ganz, ganz viel Leidenschaft ausüben, versprach sie.

Gemeinsam mit ihrem Bruder habe sie eine wunderschöne Kindheit auf dem elterlichen Hopfenpflanzerbetrieb am Weiler Mooshof gehabt. Weil sie die Landwirtschaft und der Hopfen von jeher beschäftigten, habe der Studienwunsch der Agrarwissenschaften nahegelegen. Neben der akademischen Ausbildung helfe sie auch als Mitarbeiterin an der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Weihenstephan aus. In der knapp bemessenen Freizeit engagiert sich Kaindl in der Marktkapelle Au und der Blaskapelle Hörgertshausen-Mauern als Klarinettistin. Ein weiteres Hobby, das „Ausgehen“ am Abend, verbinde sie mit dem Nützlichen, meint die 23-Jährige und lacht. „Ich stehe hinter dem Tresen.“ In einem Gastrobetrieb in der Region sei sie nämlich auch als Bedienung tätig.

Sollte der Traum Wirklichkeit werden, als Repräsentantin für die bayerische Hopfenwirtschaft tätig sein zu dürfen, dann werde sie nach dem Etappenziel „Bachelor“ erst einmal für zwei Semester pausieren. Danach will sie den Masterstudiengang an der TUM wieder aufnehmen. „Ich möchte als Würdenträgerin für den Hopfen das Beste geben“, begründete Susanne Kaindl diese Überlegung.

Maria Martin

Kandidaten-Vorstellung im Video

Die jungen Damen, die beim 72. Hallertauer Volksfest in Wolnzach am 16. August zur Wahl der neuen Hallertauer Hopfenkönigin kandidieren, stellt der Hopfenpflanzerverband Hallertau e.V. per Video vor. Die Kurzfilme finden sich auf dem YouTube-Kanal des Verbands.

