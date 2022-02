Sportliche Herausforderung zu nächtlicher Stunde: Feuerwehren meistern spontane Challenge

Von: Andrea Hermann

Teilen

Fünf Kilometer um den Tegernbacher Golfplatz marschierten (v. l.) Stefan Schuberthan, Josef Betzenbichler und Jonathan Deiter zu nächtlicher Stunde. © Feuerwehr

Einem spontanen, sportlichen Wettkampf stellten sich drei Feuerwehren aus der Hallertau. Es galt, eine fünf Kilometer lange Strecke in voller Feuerwehr-Montur zu meistern.

Hallertau – Es war eine spontane Idee, die eigentlich nur als Scherz gedacht war – und letztlich am Samstagabend in einem sportlichen Wettkampf endete: In voller Montur und mit Atemschutzgeräten ausgestattet, meisterten drei Mitglieder der Feuerwehren Tegernbach und Enzelhausen abends einen Fünf-Kilometer-Marsch. Ein Foto von ihrer Aktion schickten sie den Kollegen aus Au, die sich aufgefordert sahen, ebenfalls spontan eine Tour zu starten. Gegen Mitternacht kamen alle Kameraden am Feuerwehrhaus in Tegernbach zusammen – geschafft, aber stolz und begeistert, „dass aus einem erst nicht ernst gemeinten Scherz doch eine riesen Gaudi wurde“, wie die Kameraden auf Facebook mitteilten.

„Die Idee ist aus einem Scherz heraus entstanden“, berichtet Stefan Schuber-than, Kommandant der FFW Tegernbach, im FT-Gespräch. Man habe sich nach einem Ausbildungstag am Samstagabend gegenseitig „aufgezwickt“. Herausgekommen sei dieser abendliche „Spaziergang“ rund um das Tegernbacher Golfclub-Gelände – in voller Montur. Fünf Kilometer galt es zu bewältigen, teilweise bergauf. Obwohl die Kameraden gut in Form sind, „sind wir ins Schwitzen gekommen“, gibt Schuberthan zu. „Und die letzten Meter waren richtig anstrengend.“ Doch das Team habe „gut zusammengehalten“ und in rund 40 Minuten die Strecke gemeistert, freut sich Schuberthan.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Nach einer WhatsApp-Nachricht der Kollegen aus Tegernbach und Enzelhausen haben sich auch die Floriansjünger aus Au um die Kommandanten Sebastian Biendl und Sebastian Elfinger mitreißen lassen: Binnen kürzester Zeit waren vier weitere Kameraden gefunden, die sich mit der rund 25 Kilogramm schweren Ausrüstung und begleitet von einem FFW-Fahrzeug auf den Weg machten – vom Feuerwehrhaus in Au über den Radlweg nach Enzelhausen. Gegen 23 Uhr ging’s los – und rund eine Dreiviertelstunde später war man im gut fünf Kilometer entfernten Nachbarort. Von dort ging’s via Shuttle nach Tegernbach, wo die Kollegen bereits warteten, berichtete Kommandant Sebastian Biendl.

Mit schwerem Atemschutzgerät und in Feuerwehr-Montur machten sich sechs Floriansjünger aus Au um Kommandant Sebastian Biendl (r.) und Vize Sebastian Elfinger (l.) am späten Samstagabend auf den Weg von Au nach Enzelhausen. © Feuerwehr

Seit Jahren schon verbindet die drei Feuerwehren eine Freundschaft. Umso größer war die Freude, dass der sportliche Wettkampf so spontan über die Bühne gehen konnte – und auch noch zu nächtlicher Stunde. Letzteres sei aber kein Argument gewesen, betonte Biendl: „Bei Einsätzen kann man sich die Uhrzeit auch nicht aussuchen.“ Somit sei es „kein Thema“ gewesen, zu nächtlicher Stunde zu starten.

Einziger Wermutstropfen: Auf ein gemütliches Beisammensein mussten die Feuerwehrmänner Corona-bedingt verzichten. Aber möglicherweise wird es im Sommer eine Neuauflage oder Revanche geben – dann mit einem anschließenden Treffen. Denn: „Die Kameradschaft muss gefördert werden“, so Biendl – und die Freundschaft gepflegt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.