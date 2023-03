TSV Au erhält Grünes Licht fürs grün-weiße Sportheim: Geplanter Neubau abgesegnet

Von: Nico Bauer

Mit XXL-Fanbalkon: So sieht das Auer Sportheim einmal aus, wenn man es vom Fußballplatz aus betrachtet. © Repro: Bauer

Es soll wieder ein Aushängeschild werden: Der TSV Au plant den Neubau seines Sportheims. Und dieses Vorhaben hat nun eine wichtige Hürde genommen.

Au/Hallertau – Selten wurde eine Bauausschusssitzung der Marktgemeinde so gut besucht wie diesmal: Die vielen grün-weiß gekleideten Gäste am Dienstagabend waren Funktionäre und Freunde des TSV Au. Im Gremium wurde der Antrag für den Neubau des Sportheims letztlich einstimmig genehmigt.

Schon seit Jahren plant der Sportverein, wie an der Stelle des bisherigen Sportheims der Neubau aussehen könnte. Der nun vorliegende Plan zeigte ein in den Berg hineingebautes Objekt, damit das Haus nicht zu wuchtig wirkt. „Der Verein hat sich sehr bemüht und das hier ist die einzige Möglichkeit“, sagte Bürgermeister Hans Sailer zu dem Verfahren und der Lösungssuche.

Im alten Vereinsheim „müssen wir uns manchmal schämen“

Er machte auch deutlich, dass der Club mit seinem jetzigen Vereinsheim und den Kabinen eigentlich kaum noch Gäste zu Turnieren mit mehreren Mannschaften empfangen könne. „Das ist alles nicht mehr zeitgemäß“, sagte Sailer, „da müssen wir uns manchmal schämen.“ Dem Bauausschuss legte der Ortschef ans Herz, den Weg mitzutragen.

Das neue Sportheim wird auf einer Grundfläche von 20,51 mal 9,49 Metern zweigeschoßig gebaut. Die Wandhöhe wird mit sieben Metern angegeben und das Haus in das hügelige Gelände an der Hochfeldstraße elegant eingefügt. Im ersten Stock gibt es eine Terrasse auf einem 6,91 mal drei Meter großen Baukörper mit drei Metern Wandhöhe. Damit bekommt der TSV nun seine kultige Haupttribüne. Zu dem Komplex kommt noch eine Nebenanlage mit Werkstatt und Lagerflächen.

Lösung in Sachen Parkplätze

In den beengten Verhältnissen an der Hochfeldstraße war es auch eine Herausforderung, die benötigten zehn Stellplätze nachzuweisen. Hier bestand der Bürgermeister auf eine Lösung, zumal in Au immer wieder Parkflächen fehlen. Auf einer Fläche neben dem Fußballplatz errichtet die Gemeinde einen Parkplatz für 53 Fahrzeuge. Dort werden auch zwei Behindertenparkplätze geschaffen. Dazu sagte Hans Sailer, dass man den Weg von den bestehenden Parkplätzen im Bereich der Realschule zum Sportheim ertüchtigen werde. Damit sollte das Sportgelände auch infrastrukturell gut versorgt sein. „Man kann eben nicht direkt an das Vereinsheim hinfahren“, sagte Sailer.

Der Ausschuss gab dann auch einstimmig Grünes Licht für das grün-weiße Sportheim. Und so gab es dann vom sitzenden und stehenden Publikum Applaus nach der Sitzung.

