Debatte um Schmellerstraße in Au/Hallertau: Verkehrsberuhigung trotz Bürger-Kritik

Dass die Schmellerstraße saniert werden soll, ist bei manchen Bürgern in Au/Hallertau umstritten. Das wurde nun im Marktrat deutlich - verhinderte die Maßnahme aber nicht.

Au/Hallertau – 784.000 Euro wird der Markt Au in diesem und im folgenden Jahr für Straßensanierungen und den Ausbau von Straßen ausgeben. Doch das freut nicht alle Anwohner. Vor allem in der Schmellerstraße rührt sich Widerstand gegen den Ausbau. Der Marktrat jedoch hält an seiner Linie fest.

Alexander Söllner vom Ingenieurbüro Dippold & Gerold war zur Marktratssitzung geladen, um das Straßenbauprogramm 2020/21 vorzustellen. Alles ganz unproblematisch – bis auf ein Vorhaben, zu dem am 7. Juli auch eine Anliegerversammlung stattgefunden hatte: der Aus- und Umbau der Schmellerstraße zu einem verkehrsberuhigten Bereich. Man habe mit den Planungen „nicht unbedingt offene Türen eingerannt“, schilderte Söllner die Stimmung unter den Anliegern.

Bürgermeister vermutet eine schweigende Mehrheit

Söllners Eindruck, dass sich die Mehrheit der Anlieger gegen den verkehrsberuhigten Ausbau gewendet habe, rückte allerdings Bürgermeister Hans Sailer zurecht: Das sei nicht das Gros der Anlieger gewesen. Die Anwohner – vor allem die mit Kindern – seien durchaus dafür, den Verkehr dort zu verlangsamen. Und das sei seiner Ansicht nach die Mehrheit – wenn auch die schweigende Mehrheit. Freilich: Obwohl in der jetzt leicht geänderten Planung manche Hinweise und Wünsche der Anlieger berücksichtigt worden seien – Motto: weniger Grün, mehr Parken –, gleiche es „der Quadratur des Kreises“, allen Ansprüchen gerecht zu werden, so Sailer.

Im Endeffekt wurde das Straßenbauprogramm einstimmig so beschlossen, wie vorgelegt: Auf das Jahr 2020 entfallen dabei 112 000 Euro (Deckenbau am Klosterberg, Sanierung der Ortsdurchfahrt Günzenhausen, die Stützmauer am Rohregger Weg und die Sanierung von zehn Schachtabdeckungen), 2021 werden dann 672 000 Euro verbaut. Neben dem Ausbau der Schmellerstraße wird das Geld in den Gehweg Reichertshausen und in den Ausbau der Schmiedgasse (in Abstimmung mit dem Ausbau der Hauptstraße) fließen.