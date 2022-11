Von klassisch bis kurios: Beim Auer Krippenweg ist alles mit dabei - sogar der Heilige Batman

Von: Nico Bauer

Wenn der Heilige Batman zu Donald Duck in die Lego-Krippe kommt: Die Exemplare des Auer Krippenwegs sind zum Teil äußerst unkonventionell und laden zum Schmunzeln ein. © Bauer

Mit einem mitreißenden Konzert in der Kirche und der Eröffnung des Krippenwegs läutete die Kolpingsfamilie Au am Sonntag fulminant die Vorweihnachtszeit ein.

Au/Hallertau - Der Krippenweg von Au ist eine neue Idee, bei der potenzielle Teilnehmerzahlen jedoch unkalkulierbar waren. „Wir haben auf 24 Krippen gehofft“, erinnerte sich Kolping-Chef Alfred Baur, aber von den mehr als 40 Exemplaren sei er dann schon etwas überwältigt gewesen. Die Auer Bürger waren im Vorfeld gebeten worden, eine Krippe in ein Fenster zu stellen, sie zu beleuchten und so den Mitmenschen etwas Freude zu bereiten. Baur betonte, dass man auch jetzt noch teilnehmen und Krippen an Fenstern in Richtung Straße platzieren könne.

In der Ortsmitte von Au gibt es natürlich die große Krippe in der Pfarrkirche, die lebensgroße Ausgabe am Marktplatz und dazu kleine Krippenausstellungen in Schaufenstern leerstehender Geschäfte. Aber auch Kurioses hat der Krippenweg zu bieten: So gibt es am Klosterberg im Schaufenster der ehemaligen Bäckerei Gabelsberger eine Kinderkrippe mit Donald Duck und Batman, der als Notlösung bei den Heiligen Drei Königen angestellt wurde. Daraus entstand die Geschichte „Der heilige Batman“, die viele Betrachter amüsiert lesen können. Im ehemaligen Schlecker-Markt haben außerdem Jugendliche mit der Bierdosen-Adventskrippe einen völlig neuen Blickwinkel auf das Fest des Jahres kreiert.

Spazier-Empfehlung

In Flyern und auf der Kolping-Internetseite (www.kolping-au.de) findet sich die Straßenkarte der Krippenausstellung samt Empfehlungen für eine große und eine kleine Spazierrunde. Schon jetzt ist klar, dass die Idee eine Bereicherung für Au ist.

Gaben ein adventliches Konzert: (v. l.) Michael Dreier, Georg Neumeier, Magdalena Thumann und Konstantin Hofer von der Auer Marktkapelle. © BAUER

Ein Gewinn für die kulturelle Landschaft in der Gemeinde ist auch die Marktkapelle Au, die am Sonntag ein Quartett für das Bläser-Weihnachtskonzert zum ersten Advent entsandte. Magdalena Thumann, Konstantin Hofer, Michael Dreier und Georg Neumeier spielten ein fulminantes Konzert.

Minutenlangen Applaus spendeten die Besucher in der Auer Pfarrkirche am Sonntag, nachdem das Bläser-Quartett für weihnachtliche Stimmung gesorgt hatte. © Bauer

Am Ende gab es minutenlang stehende Ovationen für das Bläserquartett, das musikalisch ganz tief in die Kiste gegriffen hatte. Das Programm reichte von peppigen Stücken wie „Jingle Bell Rock“ bis hin zu ganz traditionellen Weihnachtsklassikern. Heidi Stich umrahmte das musikalische Programm zwischenzeitlich mit weihnachtlichen Gedichten und Geschichten. Sie brachte die Menschen mit Kurzgeschichten zum Schmunzeln und Lachen.

