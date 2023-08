Auer Hopfenkönigin Susanne Kaindl muss die Krone weitergeben

Wahl zur Hopfenkönigin 2023

Wahl zur neuen Hopfen-Königin stand an. Es ging heiß her Festhalle in Wolnzach. Zwei Kandidatinnen standen zur Auswahl. Am Ende floss nicht nur der Schweiß.

Wolnzach – Gefühlte 60 Grad Innentemperatur, vier Stunden Wartezeit und viele Ansprachen und Grußworte: Auch heuer war die Wahl der Hopfenkönigin eine Mammut-Veranstaltung mit viel Bier, noch mehr Schweinshaxn und zwei Politikern, die eigentlich keinen Wahlkampf machen wollten. Die Wahl der Hopfenkönigin und deren Stellvertreterin war hingegen eine klare Angelegenheit – es gab nämlich nur zwei Kandidatinnen. Überraschend war eigentlich nur, dass es in der brütend heißen Festhalle keinen umhaute.

Es ist eines bekannt: Die Wahl der Hopfenkönigin ist ein alljähriges Spektakel. Etwas anderes ist aber ebenso bekannt: Weil es immer weniger Hopfenbauern in der Hallertau gibt, gibt es freilich auch immer weniger potenzielle Hopfenköniginnen. Wie groß das Interesse an der Wahl dennoch weiterhin ist, zeigte sich am gewaltigen Andrang in der Festhalle mit weit über 2000 Gästen – die schnell gehörig schwitzten. Aufgrund der hohen Fülldichte und der hochsommerlichen Temperatur vergangenen Dienstag herrschten nämlich in der Halle zügig subtropische Zustände.

Wahl zur Hopfenkönigin 2023: Ganz ohne Wahlkampf ging es nicht

Was den Wolnzacher Bürgermeister Jens Machold (CSU) trotzdem sakrisch freute: „Wir haben lange um sie gebuhlt – aber jetzt ist sie endlich da!“ Er meinte damit die Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Michaela Kaniber (CSU). Freilich auch anwesend, neben politischer Prominenz aus Nah und Fern, waren die scheidende Hopfenkönigin Susanne Kaindl aus Au/Hallertau samt ihrer Stellvertreterin Julia Eichstetter aus Steinbach, wie auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW). Obwohl beide Spitzenpolitiker betonten, keinen Wahlkampf machen zu wollen, war politische Stimmungsmache unvermeidbar. Während Kaniber versprach, dass sich Bayern von den Grünen nicht die Schweinshaxn verbieten lassen werde, wurde Aiwanger philosophischer: „Ohne Bier ist es nicht mal im Himmel schee, deshalb schütze Gott die Hopfenbauern!“

Heuer haben sich Anna-Lena Ostler (24) aus Oberulrain (Landkreis Kehlheim) und Lena Schmid (19) aus Scheyern aufstellen lassen. Nach einer ausgiebigen Interviewrunde durch Moderator Alexander Nadler ging es an den einzelnen Biertischen heiß her. Eine Frage war nach 21 Uhr die zentralste: „Wer soll es werden, die Anna-Lena oder die Lena?“

Zum Abschied vom Amt flossen Tränchen

Freilich, ausgezählt war vermutlich schneller gewesen als gesagt, allerdings mussten ja noch Grußworte abgearbeitet werden – wie auch der Abschied von Kaindl, der Auer Hopfen-Königin 2022.

Ein Höhepunkt seien neben zahlreichen Besuchen von Volksfesten und Messen vor allem ihre Reise in die USA gewesen, genauer nach Nashville, um dort für das bayerische Bier zu werben. Beim letzten offiziellen Bühnenauftritt floss auch so manche Träne bei Kaindl, wie auch bei Eichstetter, die als Erinnerung an diese Zeit nur ihre Schärpen behalten durften. Zepter und Krone mussten beide um kurz vor 23 Uhr abgeben, als alle Stimmen ausgezählt worden waren.

Das Ergebnis: 1227 Stimmen gingen an Lena Schmid, 795 an Anna-Lena Ostler. Das Spannende dabei: Weil Schmid erst 19 Jahre alt ist, könnte es mit einer Reise in die USA kompliziert werden, denn dort darf Alkohol erst mit 21 Jahren getrunken werden.

+ Glücklich gekrönt: Hopfenkönigin Lena Schmid und Stellvertreterin Anna-Lena Ostler. © Rainer Lehmann

Vier Stimmen gingen an Aiwanger

Was zum Schmunzeln gab es noch zum Schluss: Nicht alle Stimmen entfielen auf die beiden jungen Damen. Sechs Hallengäste wollten scheinbar Kaniber als Hopfenkönigin sehen, vier hätten sich wohl auch Aiwanger mit Krone und Zepter vorstellen können.

von RICHARD LORENZ

