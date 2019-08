Wasserschäden in Au/Hallertau sorgen für Wirbel

Gleich mit zwei Wasserschäden muss sich der Markt Au derzeit herumschlagen: sowohl in der Grundschule, als auch in der Hopfenlandhalle. Doch man hat Glück im Unglück.

Au/Hallertau – Es sind langwierige Arbeiten, die derzeit in der Auer Grundschule und in der Hopfenhalle vorbereitet werden: In den beiden Gebäuden kam es kürzlich zu Wasserschäden, berichtete Bürgermeister Karl Ecker in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Am Dienstag sei es in der Veranstaltungshalle an der Josef-Eberwein-Straße zu einem Wasserrohrbruch in der Nähe der Toiletten gekommen. Die Halle selbst und der Flügel, in dem die Küche untergebracht ist, seien glücklicherweise nicht betroffen. Weil der Hausmeister am Vortag noch den Wasserzähler abgelesen hat, weiß man exakt, wie viel Wasser ausgetreten ist: rund fünf Kubikmeter.

Nun muss der Schaden über die Versicherungskammer abgewickelt werden. Das Mauerwerk wird aufgeschlagen und der Bruch repariert. „Das bedeutet, dass die Halle die nächsten Tage gesperrt ist“, sagte Ecker. Weil die Versicherung ihre Arbeit jetzt erst aufnimmt, sei die Schadenshöhe noch nicht bekannt.

20.000 Euro Schaden - Glück im Unglück: Es sind noch Ferien

Und noch ein Wasserschaden plagt den Markt: Bereits Anfang August ist im Außenbereich der Grundschule vermutlich aufgrund starken Regens ein Fallrohr auseinandergegangen, weshalb Wasser in den Innenraum gelaufen ist. „Sanierung und Trocknung gehen bald los“, teilte Ecker mit. „Zum Glück hat unser Architekt da auch sehr schnell reagiert.“

Der Schaden belaufe sich etwa auf 20.000 Euro, die rechtlich nun erst einmal der Markt trage. Weil Gefahr im Vollzug geherrscht habe, habe man schnell handeln und bereits eine Firma mit den Aufgaben beauftragen müssen. Dafür erteilten alle anwesenden Räte nachträglich ihre Zustimmung.

Während der knapp drei Wochen, in denen noch Sommerferien sind, soll der Schaden behoben werden. Der Rathauschef betonte: „Auf den Schuljahresbeginn hat der Wasserschaden keine Auswirkungen.“



Lesen Sie auch: Bei Arbeiten an einem Gerüst ist es in Au zu einem Unfall gekommen. Ein Mann wurde verletzt, nachdem er in die Tiefe stürzte. Außerdem: Brachiale Gewalt hat ein Dieb in der Moosburger Altstadt angewendet, um das Schaufenster eines Juweliers zu plündern. Die Polizei hofft nun dringend auf Zeugen.