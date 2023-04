„Wenn das jeder machen würde“: Massiver Gartenzaun sorgt für Ärger in Au

Massiver Sichtschutz: An der Optik dieses Zauns – einem Schwarzbau – scheiden sich in der Gemeinde Au die Geister. Eine nachträgliche Genehmigung scheiterte vorerst.

„Wagenburg“ ist nicht gewünscht

Von Magdalena Höcherl schließen

Wieder einmal sorgt im Markt Au ein Sichtschutzzaun für Unmut. Im Bauausschuss will man nicht kleinbeigeben. Der Tenor: „Wenn das jeder machen würde!“

Au/Hallertau – An der Hopfenstraße in Au gab es vergangenen Sommer auf einmal eine kleine Festung: So bezeichneten einige Bürger den 1,80 Meter hohen Aluminiumzaun, den ein Anwohner dort an der Kreuzung zur Blumenstraße aufgestellt hatte – der so nicht genehmigt worden war. Daran störten sich nicht nur die Nachbarn, sondern auch die Mitglieder des Bauausschusses. Dieser lehnte den nachträglichen Antrag auf Genehmigung ab.

Ein solcher lag in der Sitzung am Dienstag wieder vor. Dieses Mal ging es um ein Bauwerk an der Rennbahnstraße, das noch massiver anmutet: Dort hat ein Anwohner ohne bauliche Genehmigung einen hölzernen Sichtschutzzaun um sein Grundstück errichtet. Laut der zuständigen Sachbearbeiterin des Bauamts füge sich der Zaun zwar nach dem Baugesetzbuch in die Eigenart der näheren Umgebung ein. „Die Erschließung ist gesichert und das Ortsbild wird nicht beeinträchtigt.“ Diese Meinung wurde in der Sitzung allerdings nicht geteilt.

Angst vor Nachahmern

Bürgermeister Hans Sailer sprach von einem Bauwerk, das eher einer „Wagenburg“ als einem Zaun ähnele. „Wenn das jeder machen würde – das geht nicht.“ Florian Schwaiger (CSU) monierte die Optik, Franz Asbeck (FWG) regte an, als Sichtschutz doch eher auf Grünpflanzen zurückzugreifen. Der massive Zaun könne jedenfalls nicht so einfach nachträglich genehmigt werden, wie die Beschlussempfehlung lautete. „Wenn wir den Zaun genehmigen, kommt der Nächste daher.“ Daher lehnten die Mitglieder des Ausschusses den Antrag letztlich einstimmig ab.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Damit ist der Zaun bald Angelegenheit des Landratsamts: Die dortige Bauaufsicht bekommt den Sachverhalt in den kommenden Tagen auf den Tisch. Sie entscheidet letztlich, wie es mit dem Bauwerk an der Rennbahnstraße weitergeht – möglicherweise auch zum Missfallen der Markträte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.