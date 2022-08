WhatsApp-Gruppe „Nachhaltig Leben in Au“ gegen Lebensmittelverschwendung

Elisabeth Koza hat noch viele Ideen für ihre neue Gruppe

Einer WhatsApp-Gruppe in Au gehören weit mehr als 100 Menschen an, die sich der Lebensmittelverschwendung entgegenstellen.

Au/Hallertau – Man mag es kaum glauben: 6,5 Millionen Tonnen Lebensmittel haben die privaten Haushalte in Deutschland im Jahr 2020 in den Müll geschmissen. Sehr vieles davon wäre noch essbar. Die absolute Verschwendung findet das Elisabeth Koza aus Au. Und deshalb hat sie jetzt eine WhatsApp-Gruppe gegründet, in der man Lebensmittel, die noch essbar und genießbar sind, zum Verschenken einstellen kann. Der Erfolg gibt ihr Recht.

Über 100 Bürger sind bei der Aktion dabei

Es war ein Schlüsselerlebnis für Koza, als sie bei einer Hochzeit sah, wie die Reste des üppigen Büfetts einfach weggeschmissen wurden. „Jetzt reicht’s!“, habe sie sich gedacht, erzählt sie dem FT. Über die Facebook-Gruppe „Au i. d. Hallertau, do bin i dahoam“ hat sie dann zur WhatsApp-Gruppe „Nachhaltig Leben in Au“ eingeladen, binnen kürzester Zeit haben sich weit über 100 Bürger der Aktion angeschlossen. Seither werden in Au fleißig Liköre und Speiseöle, Süßigkeiten und Leckereien, aber auch Kaffee und fertig gekochtes Essen abgeholt und gebracht. Koza freut das: Alle sollten doch mal in ihre Schränke schauen und prüfen, ob sie wirklich noch alles selbst benötigen und hernehmen.

Einkochpartys mit Obst und Gemüse

Und sie hofft, dass die Leute beispielsweise auch viel Obst aus dem eigenen Garten haben, dessen sie selbst gar nicht Herr werden. Denn: „Man könnte ja alles einsammeln und sich zum gemeinsamen Einkochen treffen“, so eine Idee von Koza: „Einkochparty“ würde sie das nennen.

Und weil das so gut läuft, darf man inzwischen auch Kosmetika in der WhatsApp-Gruppe anbieten. Koza, die bereits bei Foodsharing in Freising aktiv war und vor sechs Jahren nach Au zog, ist überzeugt: „Jeder hat etwas, das er nicht braucht oder nicht isst.“ Das gilt aber nicht nur für Privathaushalte, Koza hat auch die Supermärkte und Bäcker in Au angeschrieben, sie zur Teilnahme an „Nachhaltig Leben in Au“ animiert. Denn gerade in Zeiten, in denen die Preise aus verschiedenen Gründen geradezu explodieren, gehe es vielen Menschen derzeit nicht so gut, weiß Koza.

Kleider-Tausch-Party in Planung

Und deshalb hat Koza auch schon die nächste Idee im Sinne der Nachhaltigkeit: Ende November oder Anfang Dezember will sie eine Kleider-Tausch-Party organisieren. An einem Samstag sollen die Leute dann Sachen abgeben, die sie nicht mehr benötige und nicht mehr anziehen, am Sonntag kann man dann Kleidung, die man selbst benötigt, abholen. „Wie auf einem Basar eben – nur ohne Geld.“ Dazu soll es Kuchen geben, der Erlös soll für einen guten Zweck gespendet werden. Essen, Kosmetikartikel, Kleider – das Motto von Elisabeth Koza gilt immer: „Auf geht’s, Au!“

