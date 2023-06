Windkraft: Nandlstädter Abstände sorgen für Ärger in der Nachbargemeinde Au

Von: Magdalena Höcherl

In der Hallertau sorgt das Thema Windkraft einmal mehr für Diskussionen. © Armin Weigel

Der Markt Nandlstadt ist dabei, Zonen für Windkraft auszuweisen. Die derzeitigen Pläne missfallen allerdings der Nachbargemeinde Au. Der Tenor: Nandlstadt soll seine Hausaufgaben besser machen.

Au/Nandlstadt – In der Hallertau sorgt das Thema Windkraft einmal mehr für Diskussionen. In Nandlstadt wird derzeit ein sachlicher Teilflächennutzungsplan mit dem Titel „Konzentrationszonen Windkraft“ aufgestellt. Konkret sollen auf Nandlstädter Gemeindegebiet fünf Zonen für Windenergie ausgewiesen werden. Zwei davon grenzen direkt an das Gemeindegebiet von Au. Konkret betroffen sind die Ortsteile Haslach, Reichertshausen und Sindorf. Dort ist man mit dem Vorhaben der Nachbarn im Osten ganz und gar nicht einverstanden. Das Problem: Die Schutzabstände zur Wohnbebauung, die Nandlstadt plant, sind den Auern zu gering.

Im Markt Au sind bereits vier Windkraftzonen ausgewiesen, für eine fünfte läuft das Bauleitverfahren an. Dementsprechend hat man bereits vor Jahren die Abstände in einem Teilflächennutzungsplan genau geregelt. So müssen zwischen einem Windrad und einem reinen Wohngebiet mindestens 1000 Meter Schutzabstand liegen, zu einem allgemeinen Wohngebiet sowie zu einem Dorf- oder Mischgebiet und zu Außenbereichen müssen es mindestens 800 Meter sein. Die Nandlstädter Pläne weichen davon ab: Zwar soll dort der Abstand zwischen einem reinen Wohngebiet und einem Windrad ebenfalls 1000 Meter betragen, zu einem allgemeinen Wohngebiet sogar 100 Meter mehr als in Au. Zu einem Dorf- oder Mischgebiet reichen in Nandlstadt allerdings 650 Meter, zu Außenbereichen sind 600 Meter genug.

Als Ortssprecher fasste Gerhard Penger die Sorgen der Haslacher zusammen: Es gehe nicht darum, dass ein Windrad in nur 600 Meter Entfernung „ned schee“ sei. „Das wäre schlicht viel zu hoch und zu nah, es würde unseren Ort erdrücken.“ Barbara Prügl (GOL) sah die 600 Meter ebenfalls als zu gering an, plädierte aber dafür, nicht wegen ein paar Metern zu feilschen. Für sie seien auch 750 Meter in Ordnung. „Als wir unsere Abstände vor zehn Jahren beschlossen haben, wussten wir noch nicht, wie dramatisch das wird mit dem Strombedarf et cetera.“ Martin Thalmaier (CSU/PfW) konterte: „Vor zehn Jahren hieß es, ein solches Windrad würde 70 Meter hoch. Jetzt sind wir bei 250 Meter.“ Bei derlei „Monster-Teilen“ seien 800 Meter Abstand das Mindestmaß.

„Wir haben unsere Zonen schon lange ausgewiesen“, sagte Florian Schwaiger (CSU/PfW). Es brauche nur noch jemand kommen, der endlich ein Windrad draufstelle. „Für andere müssen wir jetzt nicht unsere Abstände auf Biegen und Brechen verringern.“ Beatrix Sebald (FWG) merkte an, sie habe „unter guten Nachbarn“ zumindest Informationen erwartet, wenn die Zonen bis an die Gemeindegrenzen „rausgeschoben“ würden. „Mit Attenkirchen lief das anders, und von Nandlstadt sollten wir uns das nicht gefallen lassen.“

Bürgermeister Hans Sailer betonte, er wolle den Nachbarn nichts Böses unterstellen. Nandlstadt habe es nun wie viele andere Kommunen eilig, geeignete Windkraftzonen auszuweisen, aus Angst, dass ihnen sonst die Regierung zuvorkomme. Allerdings beharrte auch er darauf, die Schutzabstände von 800 Metern nicht zu unterschreiten. Der Beschluss dazu fiel einstimmig. Nun ist Nandlstadt wieder am Zug. Was die Nachbarn daraus machen, „werden wir sehen“, so Sailer.

