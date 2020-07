Au/Hallertau kämpft weiter gegen Windrad bei Haslach - aber nur noch gegen eine Anlage

Die Auer Markträte haben ihr Vorgehen gegen die in Haslach geplante Windkraftanlage bekräftigt. Gegen eine zweite Anlage wird man allerdings nicht weiter vorgehen.

Au/Hallertau – Der Markt Nandlstadt kämpft weiter gegen die geplante Windkraftanlage bei Haslach. Und auch der Markt Au will das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts vom 9. Juli so nicht hinnehmen, sondern weiter gegen die Genehmigung des Windrads kämpfen und in die nächste Instanz gehen. Das hat der Marktgemeinderat nun beschlossen. Gegen die zweite, südöstlich davon geplante Windkraftanlage, für die jetzt der Antrag auf Baugenehmigung einging, wird die Kommune allerdings keinen Einspruch einlegen.

Das Bayerische Verwaltungsgericht hat also die sofortige Vollziehung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung des Landratsamts Freising vom 22. August 2019 angeordnet. Im Klartext: Das erste Windrad könnte gebaut werden. Zwei Wochen haben die Kläger aber Zeit, dagegen Beschwerde einzulegen und die nächste Instanz – das Oberverwaltungsgericht – anzurufen. Ob das freilich von Erfolg gekrönt sein könnte, konnten in der Gemeinderatssitzung am Dienstag weder Bürgermeister Hans Sailer noch der von der Marktverwaltung beauftragte Rechtsanwalt sagen.

Die Mehrheit des Gemeinderats sprach sich dafür aus, Beschwerde einzulegen: Andreas Baumann (FWG) beispielsweise sagte, jetzt sei man schon so weit gegangen, da müsse man auf dem juristischen Weg auch weitermachen. Allein schon um das Projekt zu verzögern, sei dieser Schritt wichtig. Erika Wittstock-Spona (FWG) sah das genauso: „Auf alle Fälle weitermachen“ war ihre Devise – zumal die Rechtsschutzversicherung der Gemeinde die Übernahme der Kosten zugesichert hatte.

Widerstand gegen den Gang in die nächste Instanz kam von Michael Hagl (GoL): Er habe die Klageschrift der Marktgemeinde Au ja vor der Einreichung bei Gericht nicht gesehen. Wenn er aber gewusst hätte, was da an Argumenten gegen das Windrad bei Haslach angeführt wurde und was er jetzt aus der Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichts herauslesen könne, dann hätte er einer Klage „nie zugestimmt“. Deshalb sehe er auch keinen Sinn darin, Beschwerde einzulegen und den juristischen Weg weiterzuverfolgen. „Entweder haben wir einen schlechten Anwalt oder die Klage war von Anfang an sinnfrei“, schimpfte Hagl. Doch mit den vier Gegenstimmen der GoL-Räte sprach sich der Marktgemeinderat dafür aus, Nandlstadt in seinem Abwehrkampf zu unterstützen und Beschwerde gegen das Urteil einzulegen.

Auf Unterstützung vor Gericht durch den Markt Au muss Nandlstadt allerdings verzichten, wenn es um den Bau des zweiten Windrads geht. Denn die knappe Mehrheit des Marktgemeinderats Au sprach sich gegen eine ablehnende Stellungnahme samt Klage gegen die zweite Windkraftanlage aus. Baumann hätte zwar auch gegen dieses Projekt Einspruch eingelegt, zuvor aber noch prüfen wollen, ob man nicht einen anderen Anwalt damit beauftragen solle.

Hagl hingegen fragte, mit welcher Begründung man gegen dieses Rad vorgehen wolle. Das sei viel weiter vom Auer Gemeindegebiet entfernt als das erste, die Abstände zur Wohnbebauung in Au, die der Marktgemeinderat für Windkraftanlagen vorgegeben habe, würden eingehalten. Und auch Florian Schwaiger (CSU) versicherte, dass dieses Windrad „definitiv mehr als einen Kilometer“ von Bebauung auf Auer Gebiet entfernt sei. Mit 11:8 Stimmen wurde beschlossen, gegen den Bauantrag für die zweite Windkraftanlage keinen Einspruch einzulegen.