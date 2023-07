Feuerwehr Reichertshausen feiert ihren 150. Geburtstag - da werden Erinnerungen an „Goliath II“ wach

Vor dem neuen Domizil: Die Mitglieder der FFW Reichertshausen mit Tragkraftspritze samt Anhänger vor dem „Bürgerhaus“, in dem die Floriansjünger seit 2014 daheim sind. © FFW Reichertshausen

Einen guten Grund zu feiern gibt es an diesem Wochenende für das Dorf Reichertshausen: Die heimische Feuerwehr wird offiziell 150 Jahre alt.

Au/Reichertshausen - Ein amtliches Schreiben des Bayerischen Feuerwehr-Verbands aus dem Jahr 1899 bestätigt die offizielle Gründung am 1. Oktober 1873 mit Kommandant Paul Redl an der Spitze. Auch klar, dass das Löschwesen in dem Ortsteil des Marktes Au bereits früher organisiert war. Schließlich ist auch Reichertshausen von Bränden nicht verschont worden. Die Dorfgemeinschaft musste sich also zusammentun, um die Feuersbrunst in den Griff zu bekommen.

Wie bei allen Wehren hat sich auch hier das Löschwesen kontinuierlich weiterentwickelt, was neben den technischen Fortschritten zu der jeweiligen Zeit auch am Standort der Unterbringung der Habschaften widerspiegelt. Das erste Spritzenhaus war dabei zentral im Ort im Bereich der Kirche – direkt an der heutigen B 301 – im Jahr 1868 erbaut worden. Damit bekam auch die erste Feuerwehrspritze eine Heimat, in die man bereits drei Jahre früher investiert hatte.

Weitere wichtige Neuerungen war die Anschaffung der Kleinmotorspritze „Goliath II“ 1933, die der damals selbstständigen Gemeinde Reichertshausen 3500 Reichsmark wert war. Dieses Stück „Reichertshauser Wehrgeschichte“ gibt es heute noch restauriert als Leihgabe im Feuerwehrzentrum in Zolling zu bestaunen.

Eine gute Truppe: Das Bild zeigt die Mannschaft der FFW Reichertshausen im Jahr 1977 vor dem einstigen Gasthaus Eierkaufer, also in dem Jahr, in dem auch die neue Feuerwehr-Garage in Betrieb genommen wurde. © FFW Reichetshausen

Im Jahr 1970 erfolgte eine weitere Großinvestition: Für 11 000 Euro wurde die Tragkraftspritze samt Transportanhänger angeschafft, die bis zum heutigen Tag wertvolle Dienste leistet. Auch baulich entwickelte man sich weiter. So hatte das Spritzenhaus 1977 ausgedient, als man gegenüber liegend in der Schulstraße ein neues Gerätehaus in Form einer Fertiggarage errichtete. Für die Unterbringung der Gerätschaften war diese Lösung über Jahrzehnte zweckmäßig, jedoch für die zunehmenden Aufgaben der Wehr sowie der Unterbringung des Inventars auf Dauer nicht geeignet.

Erst 2010 kam Bewegung in das Projekt „Bürgerhaus“

Doch die Lösung dieses Problems zog sich hin und konnte erst 2010 behoben werden: Im Zusammenspiel mit der Kirche, die den Grund zur Verfügung stellte, der Gemeinde, die das Vorhaben bezuschusste, und der Feuerwehr, die viele aktive Helfer und Unterstützer hatte, starteten Bürgermeister Karl Ecker, Kommandant Gerhard Thalhammer, Pfarrer Konrad Berr, Kirchenpfleger Johann Penger und FFW-Vorsitzender Stefan Stanglmaier am 29. November 2009 mit dem offiziellen Spatenstich das Projekt „Bürgerhaus“. Zug um Zug wurde das Bürgerhaus realisiert, in dem heute neben Wehr und Schützen auch die Dorfgemeinschaft Unterschlupf findet.

1868 erbaut wurde das erste Spritzenhaus der FFW Reichertshausen (direkt an der B 301). © FFW Reichertshausen

Den kirchlichen Segen erhielt das Bürgerhaus dann im Juli des Jahres 2014. Seither hat sich der Ort als Mittelpunkt des Dorfes fest etabliert. Dies ist besonders wichtig, denn Reichertshausen verfügt schon lange über kein eigenes Wirtshaus mehr.

Startschuss am Freitag mit interner Jubiläumsfeier

Im Bürgerhaus fand am gestrigen Freitag auch die interne Jubiläumsfeier statt, zu der Maximilian Widmann auch einen Rückblick auf die 150-jährige Geschichte der Reichertshauser Wehr gab. Vereine, Ehrengäste und die Dorfgemeinschaft feiern am morgigen Sonntag, 23. Juli, die „Jubel-Wehr“ mit Festgottesdienst in St. Stephanus um 11 Uhr sowie im Anschluss „weltlich“ – mit Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag.

Das ist die FFW Reichertshausen

Aktuell zählt die Freiwilligge Feuerwehr Reichertshausen 41 Mitglieder. 26 von ihnen sind Aktive. Der Kommandant im Jubeljahr heißt Gerhard Thalhammer, sein Stellvertreter Julian Ammer. An der Vereinsspitze steht Johannes Krimmer, zweiter Vorsitzender ist Maximilian Widmann, Kassier Andreas Bauer und Schriftführerin Julia Sachsenhauser.

Martin Hellerbrand