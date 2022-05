Heiliggeist Pflege

Bei der Heiliggeist Pflege können Sie eine Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann beginnen. © Heiliggeist Pflege

Die Pflegeausbildung wird attraktiver: Nach der kostenlosen Ausbildung wie bei der Heiliggeist Pflege können Sie in der Kranken-, Kinderkranken- oder Altenpflege arbeiten.

Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder doch Altenpflege? Auszubildende in Pflegeberufen müssen sich künftig nicht mehr zu Beginn ihrer Ausbildung entscheiden, welchen Weg sie gehen. Zudem wird sie für alle Auszubildenden kostenlos. Der Bundesrat hat der Reform der Pflegeberufe zugestimmt. Die Ausbildung ermöglicht in allen Bereichen zu arbeiten: in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege.

Kontakt

Sina Knierim © Heiliggeist Pflege

Interesse? Bei Fragen kontaktieren Sie:

Sina Knierim

Telefon: 08161/603-506

E-Mail: knierim@heiliggeistspital-freising.de

Heiliggeist Pflege gemeinnützige GmbH

Personalabteilung

Rotkreuzstraße 21

85354 Freising

Tel. 08161/603-506

E-Mail: bewerbung@heiliggeistspital-freising.de

Website: https://heiliggeistspital-freising.de/karriere/ausbildung/

