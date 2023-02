Ausbildung bei ATS Life Sciences Systems

Ausbildung bei ATS Life Sciences Systems © ATS Life Sciences Systems

Heimstetten: ATS Life Sciences Systems bietet 2023 für den Standort München abwechslungsreiche Ausbildungsplätze in verschiedenen Bereichen.

ATS Life Sciences Systems ist Teil der ATS Life Sciences Europe Gruppe mit insgesamt 400 Kolleginnen und Kollegen an drei Standorten in Deutschland. Das Unternehmen kann auf eine lange Historie mit über 60 Jahren Erfahrung in der Automatisierung zurückgreifen. Als ATS Life Sciences Systems entwickelt und baut man modernste Automatisierungslösungen für die weltweit führenden Hersteller der Medizin- und Pharmatechnik. Die automatisierten Montage- und Handlingsysteme produzieren beispielsweise Spritzen, Autoinjektoren, Covid-Tests, Schlauchsets, Inhalatoren, Katheter, etc. Dabei immer im Blick – man hilft mit Automatisierungslösungen Menschen!

Ausbildungsplätze bei ATS Life Sciences Systems

Am Standort in Heimstetten sind 200 hoch qualifizierte Mitarbeiter tätig und arbeiten weltweit mit 6.000 ATS Kollegen an 50 Standorten zusammen.



Für 2023 werden mehrere Ausbildungsplätze angeboten:

Industriemechaniker (m/w/d)

Elektroniker Automatisierungstechnik (m/w/d)

Jetzt bei ATS Life Sciences München bewerben © ATS Life Sciences

Die Ausbildung ist praxisnah und bereitet auf eine Anstellung als MechanikerIn, ElektrikerIn oder ProgrammiererIn vor.

Die Vorteile sind:

Attraktive Ausbildungsvergütung

30 Tage Urlaub im Jahr

Mitarbeitervorteile

Firmenevents

Weiterbildungen

Anbindungen an die S-Bahn

Tolles Team

Einfach NUR den Lebenslauf an sbaade@atsautomation.com schicken und schon werden zusammen die Automatisierungslösungen von morgen gestaltet!

Kontakt

Standort ATS Life Sciences München :

Marsstraße 2

85551 Heimstetten (GER)

Tel. : +49 (0) 89 427 2210

Zentrale Email: lifescienceseurope@atsautomation.com

Web: www.atslifesciences.com

