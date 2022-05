Christoph Trenkler GmbH

Rollladen Trenkler bietet Ihnen mit seiner hochwertigen Ausbildung viele Chancen für Ihr Berufsleben. © Rollladen Trenkler

Hightech und Handwerk, bei einer Ausbildung bei Rollladen Trenkler zum Rollladen- und Sonnenschutz-Mechatroniker können Sie galant beide Disziplinen verbinden.

Starten Sie jetzt Ihre berufliche Zukunft mit einer hochqualifizierten Ausbildung bei Rollladen Trenkler in Ebersberg als Rollladen- und Sonnenschutz-Mechatroniker. Ob automatisch gesteuerte Sonnensegel, Rolltore und Rollgitter oder computergesteuerte Beschattungen für moderne lichtdurchflutete Gebäude – werden Sie Teil eines motivierten Teams, dem Licht und Schatten am Herzen liegen.

Zum äußerst abwechslungsreichen Tätigkeitsbereich gehört auch die Fähigkeit, Gebäudeöffnungen vor Einbruch zu sichern und Arbeitsplätze raffiniert mit Tageslicht zu versorgen. Ob bei Planungsarbeiten am Computer, Arbeiten in der Werkstatt oder beim Kundenservice vor Ort – Rollladen Trenkler bietet Ihnen mit seiner hochwertigen Ausbildung die spätere Chance auf Selbständigkeit. Weil dieser zukunftssichere Beruf so vielfältig ist, werden Sie umfassend geschult – Handwerk und Hightech bilden dabei die spannende Basis für den Start ins Berufsleben bei Rollladen Trenkler. Als Rollladen- und Sonnenschutz-Mechatroniker bei Rollladen Trenkler werden Sie Teil einer ambitionierten Branche und profitieren von erfahrenen und engagierten Mitarbeitern. Ein weiterer Pluspunkt: die Zahl der Fachbetriebe steigt, sodass Ihre Zukunftsperspektiven nie überschattet werden. Zögern Sie nicht lange und bewerben Sie sich am besten noch heute für eine Ausbildung zum Rollladen- und Sonnenschutz-Mechatroniker bei Rollladen Trenkler in Ebersberg – Sie werden es nicht bereuen!

Rollladen Trenkler freut sich auf Ihre Bewerbung.

Kontakt

Rollladen Trenkler

Christoph Trenkler GmbH

Ulrichstraße 5

85560 Ebersberg



Email: info@rollladen-trenkler.de

Telefon: 08092 - 2994

