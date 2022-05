Hartl Elektro-Fachgroßhandel

Teilen

Der Elektro-Fachgroßhandel Hartl in Freising sucht Auszubildende in verschiedenen Bereichen. © Elektro-Fachgroßhandel Hartl

Freising: Der Elektro-Fachgroßhandel Hartl bildet in unterschiedlichen Fachbereichen aus und freut sich auf Ihre Bewerbung!

Sie sind auf der Suche nach einer hochqualifizierten Ausbildung mit der Perspektive, in einem Traditionsunternehmen Ihre berufliche Laufbahn einschlagen zu können? Dann sind Sie beim Elektro-Fachgroßhandel Hartl in Freising genau an der richtigen Stelle. Das 1950 gegründete und inhabergeführte Großhandelsunternehmen mit vier Niederlassungen in Bayern bildet in vier Berufen aus, sodass sicherlich auch etwas für Sie dabei ist.

Eine Ausbildung oder doch ein Duales Studium? Beim Elektro-Fachgroßhandel Hartl ist beides möglich

Interessieren Sie sich für eine Ausbildung als Kaufmann im Groß- und Außenhandels-Management oder wollen Sie zukünftig lieber im Bereich E-Commerce tätig sein? Freuen Sie sich auf eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik oder interessieren Sie sich eher für ein Duales Studium zum Handelsfachwirt? Beim Elektro-Fachgroßhandel Hartl gibt es einige Möglichkeiten in unterschiedlichen beruflichen Bereichen durchzustarten.

Hohe Übernahme-Chancen beim Elektro-Fachgroßhandel Hartl

Leistungsstark, flexibel und kompetent, damit überzeugt der Elektro-Fachgroßhandel Hartl seit Jahrzehnten – werden auch Sie ein Teil eines motivierten und ambitionierten Teams. Profitieren Sie von einer zielstrebig geförderten Ausbildung mit hohen Übernahme-Chancen. Teamgeist und effiziente Ausbildungsstrategien mit Weiter- und Fortbildungen werden bei diesem Ausbildungsbetrieb großgeschrieben, denn die Philosophie des Elektro-Fachgroßhandels Hartl heißt nicht umsonst: „Der Wert eines Unternehmens misst sich an den Menschen, die es leben!“

Wurde Ihr Interesse geweckt? Dann freut sich Hartl Elektro-Fachgroßhandel auf Ihre Bewerbung und ein persönliches Kennenlernen!

Kontakt

Martin Hartl Elektro-Fachgroßhandel GmbH

Münchner Straße 42

85354 Freising

https://www.hartl-online.de/

Email: bewerben@hartl-online.de

Zurück zur Übersichtsseite