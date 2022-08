kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) - Berufsfachschule für Pflege

Teilen

Berufsfachschule für Pflege am kbo-Isar-Amper-Klinikum Region München am Standort Taufkirchen (Vils). Seit über 30 Jahren wird jungen Menschen eine zukunftssichere, interessante und stets moderne Ausbildung angeboten. © kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

Taufkirchen: Anspruchsvoll, modern, menschlich: Der Beruf des Pflegefachmanns / der Pflegefachfrau ist ein Beruf mit Zukunft und gesellschaftlich hoch anerkannt.

Seit über 30 Jahren bereitet die Berufsfachschule für Pflege am kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) junge Menschen auf den sehr anspruchsvollen und vielseitigen Beruf vor. Jedes Jahr beginnen 19-22 Auszubildende ihre berufliche Karriere im Klinikum. Dieses ist einer der größten Arbeitgeber der Region. „Die Ausbildung zum Pflegefachmann / zur Pflegefachfrau bietet beides, Theorie und praxisnahe Einsätze“ erläutert Schulleiter Günter Feichtbauer. Neben Krankenpflege, werden die Auszubildenden zum Beispiel auch in Krankheitslehre, Anatomie, Recht, Berufs- und Sozialkunde unterrichtet. „Wir haben sehr erfahrene Lehrer und Dozenten, die den Unterricht mit dem Praxiswissen verbinden“, so der Schulleiter.

Ihr Wissen können die Auszubildenden während ihrer praktischen Einsätze überprüfen und anwenden. So lernen die jungen Leute während der Ausbildung auch psychiatrische, chirurgische, allgemeinmedizinische, gynäkologische und ambulante Stationen bzw. Einrichtungen kennen. „Unser Ziel ist es, den Auszubildenden die Vielfalt des Berufs bereits vorzustellen und zu vermitteln. Wir kooperieren mit zahlreichen Kliniken und Einrichtungen in der Region, dort lernen die Auszubildenden medizinische Fachgebiete kennen, die wir im Klinikum nicht anbieten“. Theorie und Praxis halten sich während der Ausbildung die Waage. Wie erfolgreich die Berufsfachschule ist, zeigt sich auch bei den Auszeichnungen. „In den vergangenen drei Jahrzehnten wurden über 50 unserer Auszubildenden mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet. Darauf sind wir sehr stolz“, so Feichtbauer.

Kontakt

Berufsfachschule für Pflege am kbo-Isar-Amper-Klinikum Region München am Standort Taufkirchen (Vils)

Bräuhausstraße 5

84416 Taufkirchen (Vils)

Online Bewerbung:

E-Mail | kps@kbo.de

Web | iak-kt.de und kbo-ku.de

Telefon | 08084 934-231

Fax | 08084 934-434

Zurück zur Übersichtsseite