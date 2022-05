Gemeinde Hallbergmoos

Die Gemeinde Hallbergmoos ist auf der Suche nach Verstärkung.

Die Gemeinde Hallbergmoos sucht Verstärkung.

Sie arbeiten gerne mit Menschen und haben zugleich Interesse an rechtlichen und kaufmännischen Zusammenhängen? Dann sind Sie hier genau richtig, denn die Gemeinde Hallbergmoos sucht genau Sie als Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d). Profitieren Sie von einer fundierten und abwechslungsreichen Ausbildung und interessanten Arbeitsplätzen innerhalb der Gemeinde-Verwaltung. Neben einer tariflichen Vergütung gibt es weitere große Pluspunkte, die Sie überzeugen dürften: Gewährung von monatlichen Sachbezügen in Form von Hallbergschecks, 400 Euro Prämie bei bestandener Abschlussprüfung, wie auch Jahressonderzahlungen und sehr guten Übernahme-Chancen. Nach Ihrem Arbeitstag in einem hoch motivierten und sehr ambitionierten Team können Sie zudem Ihren wohlverdienten Feierabend im attraktiven Hallbergmoos ausklingen lassen. Nutzen Sie doch die zahlreichen Wander- und Fahrradwege der Gemeinde, um Ihre neue berufliche Heimat mal so richtig kennenzulernen. Aber auch Kultur und Kunst wird in Hallbergmoos großgeschrieben, wie auch ein riesiges Spektrum an Sport-Möglichkeiten. Aber auch das können Sie durch die perfekte S-Bahn-Anbindung zur Landeshauptstadt: Mal richtig shoppen gehen, denn München liegt nur einen Katzensprung weit entfernt, wie auch der Flughafen Franz-Josef-Strauß. Zögern Sie nicht lange und bewerben Sie sich am besten noch heute für diesen krisensicheren Beruf – Sie werden es nicht bereuen.



Die Gemeinde Hallbergmoos freut sich schon auf Ihre Bewerbungen.

VON RICHARD LORENZ

Kontakt

Gemeinde Hallbergmoos

Rathausplatz 1

85399 Hallbergmoos

Telefon: 0811-5522120, Frau Freund

Email: bewerbung@hallbergmoos.de (bitte als PDF, nicht größer als 10 MB)

Bei Bewerbungen via Email bitte immer das Aktenzeichen „PW-Ausbildung-2022“ angeben.

