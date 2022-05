Haberthaler GmbH

Bei Haberthaler Heizungsbau arbeiten Sie gemeinsam mit einem Team von über 80 Mitarbeitern. © Haberthaler GmbH

Bei der Haberthaler GmbH können Sie eine Ausbildung als Anlagenmechaniker SHK machen!

Die Firma Haberthaler GmbH ist ein Familienbetrieb mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung in den Gewerken Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Sanitärinstallation. Gemeinsam arbeitet man mit einem Team von über 80 Mitarbeitern.

Für den Standort in Anzing wird ab 01.09.2022 ein Auszubildender (m/w/d) zum Anlagenmechaniker für SHK gesucht. Bewerbungen für den Start ab 01.09.2023 werden ebenfalls sehr gerne entgegengenommen.

Die heutige Haberthaler GmbH ist fest in Familienhand. Mit Theo, Max und Matthias als Geschäftsführer stehen zwei Generationen der Haberthalers an der Spitze eines jungen, motivierten Teams. Das Leitbild wird geprägt von dem Motto: „Hand in Hand für eine erfolgreiche Leistung”. Nur durch ein starkes Team können die Aufträge professionell ausgeführt und die Kunden zufriedengestellt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Gemeinschaft so zusammengesetzt, dass unsere jungen Kollegen von der langjährigen Erfahrung der Älteren profitieren können.

Die Mischung des Alters und der Qualifikation der Mitarbeiter lässt es zu, dass jeder von jedem lernen kann. Diese Vielfalt zeigt sich auch dadurch, dass Lehrlinge, Gesellen und Meister aus dem SHK-Handwerk gemeinsam mit Trockenbauern und Elektrikern Hand in Hand arbeiten.

Neugierig geworden? Wir freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme per Telefon (08121 - 767 18 00) oder per Mail an bewerbung@haberthaler-gmbh.de, um ein persönliches Gespräch mit Ihnen zu vereinbaren. Ihre Ansprechpartnerin: Claudia Czober

Kontakt

Haberthaler GmbH

Erdinger Str. 13

85646 Anzing

Tel.: 08121 767 18 – 00

Mail: info@haberthaler.de

Web: www.haberthaler.de

