a-on AG

Teilen

Starten Sie Ihre Karriere bei der a-on AG. © a-on AG

Oberding: Planen Sie gerade Ihre berufliche Zukunft und wollen deshalb mit einer Ausbildung starten? Dann wartet die a-on AG genau auf Sie!

Bewerben Sie sich am besten noch heute bei a-on in Oberding für eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) – Sie werden es nicht bereuen!

Die a-on AG ist ein renommierter und kompetenter Partner in Sachen Fertigungs- und Prozessautomation, auf den zahlreiche zufriedene Kunden immer wieder gern zurückgreifen. Das große Leistungsspektrum von a-on: die Beratung und Planung von Automatisierungslösungen, die Fertigung und Lieferung der gesamten Elektronik und die Entwicklung und Erstellung von Software für Automatisierungsaufgaben. Das ist aber längst nicht alles: a-on kümmert sich auch um die komplette Installation und Inbetriebsetzung beim Betreiber – der zuverlässige Support und eine kontinuierliche Kundenbetreuung sind ebenso Teil des Leistungsspektrums.

Lernen Sie in Ihrer Ausbildung unter anderem das Planen von Arbeitsabläufen, Teilaufgaben und die Handhabung von diversen Geräten oder die Inbetriebnahme und Instandhaltung von automatisierten Anlagen kennen. Arbeiten Sie mit einem engagierten Team und profitieren Sie von einer hochqualifizierten Ausbildung bei a-on – Sie werden es nicht bereuen! Was sie brauchen: einen Qualifizierenden Hauptschulabschluss, mittlere Reife oder einen vergleichbaren Abschluss. Ein ausgeprägtes technisches Verständnis ist von großem Vorteil, wie auch gute Noten in mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern.

Richard Lorenz

Die a-on AG in Oberding freut sich auf Ihre Bewerbung.

Kontakt

Tel. 08122 / 94 44 60

Email: s.rupp@a-onag.de

