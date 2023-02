Qioptiq

Jetzt durchstarten bei Qioptiq © Kroesing Media Group // Dietrich

Feldkirchen: Die Zukunft mit Licht gestalten! Excelitas Technologies ist ein führender Hersteller in der Photonik-Branche und mit mehr als 7.500 Mitarbeitern weltweit. Am Standort in Feldkirchen bietet Qioptiq noch spannende Ausbildungsplätze.

Excelitas Technologies ist ein führender Hersteller in der Photonik-Branche und mit mehr als 7.500 Mitarbeitern weltweit in den Bereichen Biomedizin, Wissenschaft, Halbleiter, industrielle Fertigung, Sicherheit, Konsumgüter, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt tätig.

All diese Felder sind technologisch anspruchsvoll und aus unserem Alltag bald nicht mehr wegzudenken. Das Unternehmen steckt hinter der Technologie, die jedes Mobiltelefon zum Laufen bringt, natürliche Ressourcen bewahrt, für Schutz sorgt und Krankheiten heilt.

Die Ausbildungen verbinden Spezialistentum mit zukünftigen Herausforderungen, denn der Anspruch an die Leistung ist auch der Anspruch an die Ausbildung. Die Arbeit in Hightech-Industrien und in einem globalen Konzern wie Excelitas bietet für technische wie kaufmännische Berufe tolle Aussichten.

Am Standort in Feldkirchen (in der Nähe von München) wird in verschiedenen Berufen ausgebildet:

Mit Lichtgeschwindigleit durchstarten bei Qioptiq © Qioptiq

Zerspanungsmechaniker (w/m/d)

Industriekaufmann (w/m/d)

Industriemechaniker (w/m/d)

Lernen von den Besten bei Qioptiq © Kroesing Media Group // Dietrich

Tipp: Girls‘ Day am 27. April 2023 Eine weitere Möglichkeit Qioptiq/Excelitas als Arbeitgeber kennenzulernen ist der Girls‘ Day am 27. April 2023.

1 Tag – 6 Berufe: Mit Lichtgeschwindigkeit in die Zukunft

