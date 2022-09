Karriere-Start bei Robert Decker

Dorfen: Ausbildungsplätze anzubieten ist für die innovative mittelständische Firmengruppe Robert Decker Immobilien & Bauträger ein zentraler Baustein für die Zukunft eines jungen Menschen.

So unterstütze man gerne die Ausbildung und Qualifizierung, welche das Fundament für gute Berufsperspektiven und Nachwuchskräfte geben. Seit über 32 Jahren bietet die Inhabergeführte Firma in Dorfen ein familiäres Betriebsklima mit spannenden Arbeitsgebieten.

Die Rotation in der Ausbildung zum / zur Immobilienkaufmann-/frau durch verschiedene Abteilungen wie z.B. Vertrieb, Buchhaltung, kaufmännische Projektsteuerung, Hausverwaltung und Bauleitung unterstützt in der Prüfungsvorbereitung. Laufend werden zwischen 2 und 3 Azubis ausgebildet, welche stetig in den letzten Jahren zu den jahrgangsbesten Absolventen gezählt haben. Auch gibt es nach der Ausbildung zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem Berufsfeld, die von der Firma gerne unterstützt werden.

