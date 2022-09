Schloss Hohenkammer – der richtige Ort

Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten bei Schloss Hohenkammer. Jetzt bewerben.

In diesen Bereichen sucht Schloss Hohenkammer Auszubildende:

Hotelfachmann/-frau

Fachmann/-frau für Restaurant – und Veranstaltungsgastronomie

Koch/Köchin

Veranstaltungskaufleute

Landwirte

Das Schloss Hohenkammer ist ein 4 Sterne Seminar- und Tagungshotel mit 168 Zimmern, 32 Tagungsräumen, 3 Restaurants und vielem mehr. Die eigene Bio-Landwirtschaft produziert auf 540 Hektar einen Großteil der in der Gastronomie des Hauses eingesetzten Produkte – und dies nach den strengen Naturland-Richtlinien.

Jetzt bewerben!

Zugegeben: Es gibt viele wirklich tolle Ausbildungsbetriebe. Aber nur wenige mit der Vielfältigkeit von Schloss Hohenkammer. Tagungsgast, Biergartenbesucher, Gast im Sternerestaurant oder Brautpaar – die Gäste sind vielfältig. Genauso wie die Erfahrungen, die Sie bei uns sammeln können! Gemeinschaftsverpflegung, gutbürgerliche Küche, hochwertige Bankette oder Sterneküche – mehr geht nicht. Auch in den Abteilungen, die Sie während Ihrer Ausbildung kennenlernen werden. Was Sie bei uns lernen und erleben, kann Ihnen keiner mehr nehmen. Außerdem lernen Sie in unserer Azubi-Akademie auch viele weitere Dinge rund um die Hotellerie und Gastronomie.

Die Ausbildungsvergütung bei Schloss Hohenkammer

Alle Azubis erhalten im Schloss Hohenkammer unabhängig vom Ausbildungsberuf 1.100 Euro im 1. Lehrjahr, 1.200 Euro im 2. Lehrjahr und 1.300 Euro im 3. Lehrjahr als Ausbildungsvergütung. Das ist deutlich höher als der Tariflohn. Zusätzlich gibt es noch einen 40 Euro „Tankgutschein“, den Sie nicht nur fürs Tanken einsetzen können, sondern auch in vielen Läden oder Onlineshops. Und natürlich gibt es viele Extras über den Lohn hinaus. Im November eine Gratifikation von ein paar hundert Euro sowie die Möglichkeit, sich mit Ideen bei der Ideenprämie einzubringen. 32 Tage Urlaub mit Betriebsferien im August (12 Tage) und von kurz vor Weihnachten bis über Silvester. Kostenfreie Arbeitskleidung, zu Weihnachten einen Christbaum und, und, und! Weitere individuelle Auszeichnungen und Möglichkeiten stehen Ihnen offen: Sei es, das Schoss Hohenkammer auf eine Preisverleihung zu begleiten oder auf einem Hotelkongress zu vertreten. Auch Messebesuche oder eine einwöchige „Schnupperlehre“ im Rahmen eines Azubi-Austausches in einem anderen spannenden Hotel sind drin.

Das Team von Schloss Hohenkammer freut sich schon auf Ihre Bewerbung!

Kontakt

Schloss Hohenkammer GmbH

Ilona Heun, Mitarbeiterbüro

Schlossstraße 20

85411 Hohenkammer

Heun@schlosshohenkammer.de

www.schlosshohenkammer.de

