Smile Eyes

Teilen

Lassen Sie sich bei den Smile Eyes Augenärzten zum/zur Medizinischen Fachangestellten (m/w/d) ausbilden! © Smile Eyes

München: Smile Eyes. Für die wichtigsten Augen der Welt. Ihre.

Die Smile Eyes Augenexperten in München bieten modernste, hochqualitative Augenmedizin und ein umfassendes, sich stetig erweiterndes Therapiespektrum. Sie haben sich neben der allgemeinen Augenheilkunde außerdem auf die Augenchirurgie, insbesondere auf das Augenlasern und den Linsentausch (refraktive Chirurgie) und die Katarakt-Chirurgie spezialisiert.

An den inzwischen insgesamt 15 Standorten, darunter eine Augenklinik, weitere OP-Zentren und Augenarztpraxen in München und dem dazugehörigen Umland, führen die Smile Eyes Augenärzte jährlich mehrere tausend Operationen durch. Sie engagieren sich darüber hinaus aktiv in Wissenschaft, Innovation und Forschung. Stetige Fort- und Weiterbildungen im Rahmen der Smile Eyes Academy garantieren den wissenschaftlichen Austausch und regelmäßige interne Schulungen der Mitarbeiter.

Bei Smile Eyes München erwartet Sie eine abwechslungsreiche Ausbildung. Jetzt bewerben! © Smile Eyes

Smile Eyes sucht Auszubildende! Das erwartet Sie:

eine abwechslungsreiche Ausbildung in einem familiären und wertschätzenden Umfeld

ein engagiertes Team, intensive Einarbeitung mit internen und externen Schulungen

regelmäßige Firmenevents und Azubi-Projekte

garantierte (unbefristete) Übernahme bei guten Leistungen

Sonderprämie bei besonders guter schulischer Leistung

individuelle und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten auch nach der Ausbildung

Impressionen: Smile Eyes München Fotostrecke ansehen

Kontakt

Smile Eyes Augenärzte Airport

im Ärztezentrum im MAC

Terminalstraße Mitte 18

85356 München-Flughafen

Telefon: +49 89 21 76 88 39 6

E-Mail: muenchen@smileeyes.de

Zurück zur Übersichtsseite