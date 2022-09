WISEO Erding Steuerberatungsgesellschaft

Erding und Landshut: Ein modernes und renommiertes Unternehmen sucht Auszubildende. Interessieren Sie sich für eine Ausbildung bei der WISEO Steuerberatungsgesellschaft?

War es immer schon ein Traum von Ihnen, Ihre Ausbildung in einer modernen und zugleich renommierten Steuerberatungsgesellschaft zu machen? Dann bietet Ihnen die WISEO Steuerberatungsgesellschaft mit ihrem Hauptsitz in Erding die perfekten Möglichkeiten für Ihre berufliche Zukunft. Für seine Standorte Erding und Landshut sucht WISEO nämlich genau Sie! Als Auszubildender zum Steuerfachangestellten (m/w/d) oder als Auszubildender zum Bürokaufmann (m/w/d) können Sie bei WISEO am 1.9.2023 in Ihre Ausbildung starten.

WISEO Steuerberatungsgesellschaft bietet Ihnen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Das erwartet Sie: eine vielseitige und umfassende Ausbildung in einem modernen und zukunftsorientierten Arbeitsumfeld mit einem herzlichen und engagierten Team.

Nach Ihrer Ausbildung bieten wir Ihnen zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeitmodelle. Das ist aber längst noch nicht alles, denn die weiteren Pluspunkte beim Schritt in eine neue Arbeitswelt werden sie überzeugen. WISEO steht zudem auch für eine leistungsgerechte Vergütung, die Ermöglichung von selbständigem und eigenverantwortlichem Arbeiten und die Unterstützung bei ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung. Zögern Sie nicht lange und bewerben Sie sich am besten noch heute bei der WISEO Steuerberatungsgesellschaft. Als Mitarbeiter erhalten Sie auch ein Smartphone und ein Firmenfahrzeug – auch zur privaten Nutzung.

Firmenmotto: „Wir sind erst zufrieden, wenn es der Kunde ist“

Arbeiten Sie Hand in Hand mit erfahrenen Fachkräften und werden Sie ein wichtiger Ansprechpartner für renommierte Mandanten. Leben auch Sie das Motto von WISEO: „Wir sind erst zufrieden, wenn es der Kunde ist!“ Für diese vertrauensvolle Arbeit sucht WISEO genau Sie, denn die Steuerberatungsgesellschaft schätzt Engagement, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Korrektheit.



Die Steuerberatungsgesellschaft WISEO mit dem Hauptsitz in Erding freut sich auf Ihre Bewerbung.

Kontakt

WISEO Erding Steuerberatungsgesellschaft

z. Hd. Frau Sabine Neidlein

Rennweg 33

85435 Erding

E-Mail: erding@wiseo.info

