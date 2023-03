AUER Baustoffe

Teilen

Ausbildung bei Auer Baustoffe GmbH & Co. KG © AUER Baustoffe

Erding: Bauen kann so schön sein. Das regionale Unternehmen Auer Baustoffe bietet 2023 Ausbildungsplätze in verschiedenen Bereichen sowie an unterschiedlichen Standorten an.

Ein Familienunternehmen mit Tradition und Erfahrung.

Mit der Tradition eines seit über 140 Jahren in Familienbesitz befindlichen Unternehmens steht der Name Auer Baustoffe für Leistungsstärke, Vertrauen und Kontinuität. Als führender Baustoffhändler der Region betreibt Auer neben der Zentrale Erding, fünf weitere Standorte in Wartenberg, Dorfen, Mintraching bei Neufahrn, Parsdorf und seit 2019 in Landshut.

Auer Baustoffe: Moderne Technik für große und kleine Bauprojekte

Nach dem Motto „Bauen kann so schön sein“ ist man in der Lage, als modernes Bauzentrum den gesamten Baubedarf abzudecken. Das Angebot richtet sich an leistungsorientierte Bau- und Handwerksfirmen, Bauträger und Architekten ebenso wie an anspruchsvolle private Heimwerker, private Bauherren und Renovierer – von der Planung bis zur reibungslosen Auftragsabwicklung. Alle Baumaterialien, Dämmstoffe, Zubehör und die zugehörige Technik bietet das Unternehmen aus einer Hand. Neueste Methoden, Nachhaltigkeit und Sicherheit hat man dabei fest im Blick.

Impressionen der Auer Bauzentren Fotostrecke ansehen

Familienunternehmen mit großartigem Team und vielen Benefits

Das Herzstück der Firma bilden 190 qualifizierte und hoch motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Echte Partner an der Seite der Kunden, die nicht nur einfach ihren Job machen, sondern tagtäglich mit vollem Einsatz und bewährtem Fachwissen bei der Sache sind. Ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz, übertarifliche Bezahlung mit allen Sozialleistungen und eine schnelle Einbindung in das Team - diese Punkte sind bei Auer selbstverständlich. Weil man gemeinsam noch viel erreichen möchte, bietet das Unternehmen auch individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen an.

Mehr Informationen

Ausbildung bei Auer Baustoffe

Das Auer Bauzentrum ist bekannt für sein ausgezeichnetes Ausbildungskonzept. Die Azubis können sich hier fachlich und persönlich entwickeln. Und eine Ausbildung bei Auer ist immer mit dem Angebot verbunden, mit erstklassigen Perspektiven ins Angestelltenverhältnis übernommen zu werden.

Aktuelle Stellenangebote an verschiedenen Standorten:

Impressionen der Auer Bauzentren © AUER Baustoffe

Fachlagerist (m/w/d) (Dauer 2 Jahre) mit Option zur Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik (zusätzlich 1 Jahr) in Parsdorf

Kaufmann/Kauffrau zum Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d) in Erding, Landshut und Dorfen

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement (m/w/d) in Erding

Mehr Infos zur Karriere

Bewerbungen am besten als PDF an ausbildung@auer-bauzentrum.de

Kontakt

Auer Baustoffe GmbH & Co. KG

Dachauer Str. 59

85435 Erding

Tel.: 08122/9788-0

Mail: info@auer-bauzentrum.de

Web: www.auer-bauzentrum.de

Jetzt bewerben

Zurück zur Übersichtsseite „Top-Ausbildungsplätze mit Zukunft“