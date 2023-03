Eibl GmbH

Ausbildung und Jobs 2023 bei eibl parkett & fussbodentechnik © eibl parkett & fussbodentechnik

Lengdorf: Der mittelständische Familienbetrieb mit Tradition zur Parkett- und Fußbodentechnik sucht auch 2023 wieder Auszubildende mit handwerklichem Geschick.

Die Eibl GmbH – DER mittelständische Meisterbetrieb zur Parkett- und Fußbodentechnik seit 1907 in Lengdorf.

Die ca. 30 Angestellten und Arbeiter verwirklichen nahezu jeden Fußbodentraum in kleinen bis großen Bauprojekten. Mit innovativen, flexiblen und State of the Art-fähigen Techniken und Materialien werden Einfamilienhäuser zur persönlichen Wohlfühloase gestaltet.

Gleichbedeutend gilt es im gewerblichen Bau die Umsetzung besonders robust zu gestalten.

Hierbei handelt es sich aber nur um einen kleinen Auszug aus dem Alltag der Eibl GmbH, denn vor allem Spezialanfertigungen sind die Kompetenz des Unternehmens.

Ausbildung 2023 bei Eibl als Parkett- und Fußbodentechniker(-in)

Wer sich für die Ausbildung zum/zur Parkett- und Fußbodentechniker/in entscheidet, wird in den drei Jahren seiner Ausbildung mit allen Bereichen der Wohnkultur in Berührung kommen.

Eibl sucht engagierte, kreativ denkende und freundliche junge Mitarbeiter/-innen. Besonderen Wert legt das Unternehmen auf Schulungen und Weiterbildung. Somit steht unseren Kunden stets ein qualifiziertes Team zur Seite, das zu vielfältigen Themengebieten Auskunft geben kann. Der Führerschein für Parkettleger wird während der Ausbildung von der Firma Eibl bezahlt.

Ausbildung 2023 bei der Firma Eibl Parkett und Fußbodentechnik. © Eibl Parkett und Fußbodentechnik

Begeistert? Sie wollen jeden Tag eine andere Herausforderung bewerkstelligen und zudem Ihren Führerschein bezahlt bekommen?



JETZT bewerben und ins Eibl-Team kommen!

Kontakt

Eibl GmbH

Gewerbefeld 7

84435 Lengdorf

Telefon: +49 (0) 8083 9074-0

Telefax: +49 (0) 8083 9074-20

E-Mail: info@eibl-online.de

Internet: www.eibl-online.de

