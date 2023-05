Alfred Bock GmbH, Neufahrn

Teilen

Der Familienbetrieb Alfred Bock GmbH besteht schon seit 1910. © Alfred Bock GmbH

Neufahrn: Die Alfred Bock GmbH erhielt 2021 das Gütesiegel der Bertelsmann-Stiftung als familienfreundlicher Arbeitgeber. Das Unternehmen bildet in verschiedenen Fachbereichen aus.

Die Alfred Bock GmbH ist ein traditionsreicher Familienbetrieb mit Sitz in Neufahrn, der bereits seit dem Jahr 1910 besteht. Die Firma Bock steht für zukunftsweisende Energielösungen vom Keller bis zum Dach und bietet ihren Kunden ein breites Leistungsspektrum im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Elektrotechnik. Das Unternehmen baut derzeit ein neues Firmengebäude im Ortsteil Mintraching, das im Frühjahr 2024 bezogen werden soll. Dabei wird auch eine Lehrlingswerkstatt integriert, die den Auszubildenden beste Bedingungen für ihre Ausbildung bietet.

Die Alfred Bock GmbH will die Auszubildenden nach deren Abschluss übernehmen. © Alfred Bock GmbH

Man hat sich das Ziel gesetzt, ein familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein und erhielt hierfür im Jahr 2021 das Gütesiegel der Bertelsmann-Stiftung. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine umfassende Ausbildung und bildet in verschiedenen Fachbereichen aus.

Dazu gehören:

Anlagenmechaniker SHK (m/w/d)

Elektrotechniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)

Kaufmann/-frau für Büromanagement mit Schwerpunkt Badgestaltung

Die Auszubildenden durchlaufen eine umfassende Ausbildung und können beispielsweise am Ende ihrer Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK einen Schwerpunkt wählen, der ihren Interessen und Fähigkeiten entspricht, wie Badsanierung, Heizung und regenerative Energien bei Privatkunden, Kundendienst, Schwerpunkt für Arbeitseinsätze in der Industrie oder am Neubau.

Ziel ist es, die Auszubildenden nach erfolgreichem Abschluss zu übernehmen.

Stellenanzeige © Alfred Bock GmbH

Kontakt

Alfred Bock GmbH

Sabrina Bock

Bahnhofstraße 26

85375 Neufahrn

Tel.: 08165 6479118

E-Mail: sabrina.bock@ich-hab-bock.de

Web: www.ich-hab-bock.de

Auszeichnung zum familienfreundlichen Arbeitgeber © Bertelsmann Stifung

Zurück zur Übersichtsseite „Top-Ausbildungsplätze mit Zukunft“