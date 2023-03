Sparkasse Freising Moosburg

Freising: Die Sparkasse Freising Moosburg sucht wieder Auszubildende als Bankkaufmann (m/w/d). Jetzt informieren und bewerben!

Jetzt durchstarten mit einer Ausbildung bei der Sparkasse Freising Moosburg. Ein Konto eröffnen, ein Haus finanzieren oder die richtige Geld­anlage fürs Alter finden – dank Ihrer Beratung kein Problem. Als Bank­kaufmann (m/w/d) stehen Sie den Kunden der Sparkasse Freising Moosburg in allen Lebens­lagen zur Seite und unterstützen sie mit Know-how und Einfühlungs­vermögen.

Inhalt der Ausbildung

An erster Stelle in der Aus­bildung steht die Kunden­beratung. Dazu lernen Sie unter anderem folgende Bereiche kennen:

Anlage­beratung und Kredit­geschäft, Konto­führung und Zahlungs­verkehr

Bau­finanzierung

Rechnungs­wesen und Steuerung

Die Ausbildung als Bank­kauf­mann (m/w/d) findet parallel in der Sparkasse und in der Berufs­schule statt. Sie dauert – abhängig vom Schul­abschluss – zwischen zwei und drei Jahren. Bereits ab dem ersten Aus­bildungs­jahr werden Sie schon ordentlich bezahlt und verdienen mindestens 1.000 Euro im Monat. Die Aus­bildung gehört damit zu den best­bezahlten in Deutschland.

Eine Ausbildung. Viele Vorteile.

Die Ausbildung bei der Sparkasse bietet Ihnen eine zukunftssichere Karriere .

. Sie bekommen eine faire Vergütung und können flexible Arbeits­modelle nutzen.

und können flexible Arbeits­modelle nutzen. Echtes Teamwork und respektvolle Feedbackkultur sind für die Sparkasse Freising Moosburg selbstverständlich.

und respektvolle Feedbackkultur sind für die Sparkasse Freising Moosburg selbstverständlich. Gutes tun, tut gut. Die Sparkassen sind der größte nicht­staatliche Förderer von Sport, Kunst und Kultur in Deutschland. Die Sparkasse macht sich stark für die Menschen, unsere Region und eine bessere Zukunft. Und sie freut sich auf Ihre Unterstützung.

Sie haben noch Fragen?

Sparkasse Freising Moosburg

Untere Hauptstr. 29

85354 Freising

Dominik Keyser

Telefon: 08161 56-223

E-Mail: dominik.keyser@sparkasse-freising-moosburg.de

Web: www.sparkasse-freising.de/ausbildung

