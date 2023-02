Jungheinrich

Jungheinrich bietet Kaufmännische Ausbildungen sowie zur Fachkraft für Lagerlogistik oder Industriemechaniker. © Jungheinrich

Moosburg: Aus anfangs dreißig Mitarbeitern sind es inzwischen rund 19.000 weltweit geworden. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Jungheinrich einen Umsatz von 4,24 Mrd. Euro und gibt weltweit entscheidende Impulse für die Intralogistik 4.0.

Jungheinrich ist als führender Lösungsanbieter mit einem umfassenden Portfolio an Flugförderzeugen, Logistiksystemen und Dienstleistungen weltweit bekannt. Komplexe Aufgaben löst das Unternehmen durch intelligente Konzepte und verwandelt neue Herausforderungen in echte Wettbewerbsvorteile. Der Antrieb? Die Freiheit, zu machen, was bewegt!

Ausbildungsberufe und duale Studiengänge bei Jungheinrich

Jungheinrich bietet die besten Chancen auf einen Berufsstart und passt sich den individuellen Stärken an. Zum Beispiel im Rahmen einer Ausbildung oder eines dualen Studiums, auf alle Fälle aber mit dem nötigen Kick in Sachen Wissen und Praxiserfahrung.

Jungheinrich ist mit den Standorten in Moosburg, Degernpoint und Neufarn dreimal im Landkreis Freising vertreten und dadurch in der Nähe von jedem.

Angeboten werden Ausbildungsberufe und duale Studiengänge sowohl im kaufmännischen als auch im technischen Bereich. Dabei werden alle ausbildungsrelevanten Bereiche und Abteilungen durchlaufen, um einen bestmöglichen Einblick zu gewähren.

Jungheinrich bietet flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell und 30 Urlaubstage jährlich. © Jungheinrich

Attraktive Angebote bei Jungheinrich

Außerdem werden unter anderem eine attraktive Ausbildungsvergütung, flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell und 30 Tage Urlaub im Jahr geboten. Auch die Weiterbildung der Auszubildenden und Dualen Studenten wird im Betrieb großgeschrieben. Darunter fällt auch ein in die Ausbildung integrierter Englischkurs, sowie die Teilnahme an vielen weiteren internen Schulungen und Trainings.

Willkommen in Ihrer Zukunft bei Jungheinrich!

