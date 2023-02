Bäckerei & Konditorei Ludwig Riedmair GmbH

Höchste Qualität verspricht die Bäckerei und Konditorei Riedmair. © Riedmair

Garching: Backen kann man nur mit dem Herzen. Seit drei Generationen wird die Bäckerei & Konditorei von der Familie Riedmair geführt.

Und das jeden Tag aufs Neue mit viel Liebe und Hingabe. Die Bäckerei & Konditorei Riedmair ist davon überzeugt, dass ihre Produkte deshalb so gut schmecken, weil man sich aus Tradition heraus immer an folgende Dinge hält: Höchste Qualität, sorgfältig ausgewählte regionale Zutaten, Liebe zum Handwerk und ein respektvoller Umgang mit der Umwelt und allen Menschen, mit denen Sie arbeiten.

Bäckerei und Konditorei Riedmair sucht Auszubildende zum Bäcker, Konditor und Fachverkäufer. © Riedmair

Die Bäckerei bildet sowohl Bäcker, Konditoren als auch Fachverkäufer aus. In der modernen Backstube in Garching, sowie in den schönen Filialen in und um München lernen die Auszubildenden von Anfang an alles, was sie für ihren Beruf brauchen und auch noch das ein oder andere mehr.

Wer also lieber praktisch als theoretisch arbeitet und am Umgang mit Menschen Freude hat, der ist in der Bäckerei & Konditorei Riedmair genau richtig!

Kontakt

Bäckerei & Konditorei Ludwig Riedmair GmbH

Dieselstraße 17

85748 Garching

Telefon: 089-520358-66

E-Mail: bewerbung@riedmair.de

www.riedmair.de/karriere/

