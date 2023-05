KLG – Kälte. Klima. Kompetenz in Garching.

Das eingespielte, familiäre Team der KLG um Johannes und Sabine Mirnig bietet Kälte.Klima.Kompetenz. © KLG

Garching: Wo in die solide Ausbildung der Profis von morgen investiert wird. Die Firma KLG arbeitet am Standort in Garching bereits seit 2009 und ist die erste Adresse bei der Planung, der Montage und dem Service von Kälte- und Klimatechnik.

Das zeitgemäße Leistungsportfolio umfasst Kühl- und Tiefkühltechnologie für den Lebensmittelbereich und Lüftungsanlagen für bestes Raumklima in Gastronomie, Handel und Büro. Auf Basis langjähriger Erfahrung sorgt die KLG zudem im Bereich der Klimaanlagentechnik für perfekten Lösungen. Und damit in komplexen Systemen alles schlüssig aufeinander abgestimmt ist, punktet die KLG nicht zuletzt mit der Planung und Fertigstellung von entsprechenden Regelsystemen. Und weil gutes Klima mehr denn je im Mittelpunkt stehen muss, werden bei KLG sämtliche Lösungen auch unter dem Aspekt der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bewertet.

Johannes Mirnig, Geschäftsführer der KLG, ist selbst ein Mann der Praxis. © KLG

Die Firma KLG ist trotz der umfassenden Aufgabengebiete bis heute ein familiär geführtes Unternehmen, dass seinen Kunden noch echten persönlichen Service mit lösungsorientierten Ansprechpartnern bieten kann. Jungen Leuten, die technisches Interesse und Freude am Umgang mit Menschen mitbringen, bietet die KLG eine solide Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d). Hier lernt man alles, was für diesen abwechslungsreichen und zukunftsträchtigen Job gebraucht wird – etwa die Montage und den Service von kälte- und klimatechnischen Anlagen.

Mechatroniker für Kältetechnik bei der KLG in Garching – ein Job mit Zukunft. © Shutterstock

Praktisches Denken ist höchst willkommen und ein kompaktes Team kümmert sich um den Start ins „richtige“ Berufsleben. Geld ist nicht alles im Leben, aber gut zu wissen: Monatlich bekommen Sie im 1. Lehrjahr 1.100 €, im 2. Jahr 1.200 €, im 3. Jahr 1.400 € und im 4. Jahr 1.500 €.

Aber das ist womöglich erst der Anfang einer sicheren und interessanten beruflichen Zukunft. Auch ein kurzes Praktikum bietet die KLG all jenen, die das Unternehmen erst einmal unverbindlich kennenlernen möchten. Probieren geht über Studieren!

Kontakt

Johannes Mirnig, Geschäftsführer

bewerbung@klg-vertrieb.com

KLG Vertrieb GmbH

Dieselstraße 25

85748 Garching



Telefon: 089 / 329 89 850

https://www.klg-vertrieb.com/