Ausbildung 2023 bei der Winkler Unternehmensgruppe © Winkler

Garching: Die Winkler Fahrzeugteile GmbH in Garching bietet 2023 Ausbildungsplätze in verschiedenen Bereichen an. Ausbildungsstart ist der 1. September 2023.

Sind Sie aufgeschlossen, ein richtiger Teamplayer und wollen jeden Tag etwas dazulernen? Dann bewerben Sie sich am beste noch heute bei Winkler Fahrzeugteile GmbH in Garching auf folgende Stellen:

Ausbildung als Kaufmann/-Frau im Groß- und Außenhandels-Management

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Wichtig: Bewerbungen ausschließlich Online! Bewerbungen in Papierform oder per E-Mail

können nicht berücksichtigt werden.

Winkler: Unternehmen mit internationaler Ausrichtung

Ob in Deutschland, Österreich, Polen oder in der Slowakei: „Bei Winkler passt ́s“. Profitieren Sie in Ihrer Ausbildung von einem internationalen Unternehmen, wie auch von einem höchst engagierten und ambitionierten Team vor Ort.

Winkler Fahrzeugteile GmbH ist an 42 Standorten mit mehr als 1600 Mitarbeitern ein starker Partner für individuelle Betreuung von etwa Werkstätten oder Nutzfahrzeughalter, Agrarbetriebe und Omnibusunternehmen.

Zögern Sie nicht lange und bewerben Sie sich am besten noch heute bei Winkler Fahrzeugteile GmbH in Garching und werden Sie ein wichtiger Teil einer großen Unternehmens-Familie. Winklers Mission, die Sie vielleicht schon bald unterstützen werden.

Der richtige Ort für Nachwuchstalente © Winkler

Spannende Aufgabengebiete bei Winkler

Das Unternehmen beliefert seine Kunden schnell und zuverlässig mit Ersatzteilen für LKWs, Busse oder landwirtschaftliche Maschinen. Ihre Aufgaben: Die passenden Produkte für die Kunden finden, alle logistischen Zusammenhänge kennen und Kundenkontakt pflegen, via Telefon oder „face-to-face“. Was Sie dafür bekommen:

Überdurchschnittliche Vergütung

Spannende Azubi-Projekte

Täglich frische und regional zubereitete Mahlzeiten

Hohe Übernahmewahrscheinlichkeit

Winkler Fahrzeugteile GmbH in Garching freut sich heute schon auf Ihre Bewerbung

Kontakt

Winkler Fahrzeugteile GmbH

Ansprechpartnerin: Eileen Schubert

Schleißheimer Straße 93c

84748 Garching

Telefon: 0711 85999-517

Fax: +49 89 329534-229

E-Mail: muenchen@winkler.de

Web: www.winkler.com

