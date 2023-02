Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan

Die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan ist die älteste Brauerei der Welt. © Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan

Freising: Die Brauerei Weihenstephan steht seit fast 1000 Jahren für hochwertige Bierspezialitäten und wahren Trinkgenuss. Um den hohen Qualitätsanspruch zu meistern, braucht es natürlich begeisterte Mitarbeiter – in allen Abteilungen - und die werden am besten direkt an der Quelle ausgebildet. Klingt gut, oder?

In der Ausbildung bei der Brauerei Weihenstephan wird Fachwissen vermittelt, das den Azubis ein Leben lang dient. Man erlangt nicht nur einen gründlichen Einblick in die verschiedenen Abteilungen, sondern lernt auch die Abläufe eines Unternehmens kennen, das seit fast 1000 Jahren besteht.

Ob als Industriekauffrau/-mann oder als Brauer/-in: In der Brauerei Weihenstephan ist man mittendrin.

Eine Ausbildung in der ältesten Brauerei der Welt © CHRISTIAN SCHRANNER

Ausbildung als Industriekaufmann/-frau

Wollen Sie Industriekaufmann oder -frau werden? Hier werden Sie zum Allround-Talent ausgebildet – egal, ob Marketing, Materialwirtschaft, Vertrieb, Personal- oder Finanz- und Rechnungswesen: Sie erhalten einen Rundum-Einblick! Entsprechend können Sie nach Ihrer Ausbildung in eine ganze Fülle von Jobs einsteigen – auch branchenübergreifend.

Sie können nach Ihrer Ausbildung in eine ganze Fülle von Jobs einsteigen © Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan

Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan: Ausbildung als Brauer(in) und Mälzer(in)

Als Brauer(in) und Mälzer(in) steuern und bedienen Sie die Anlagen bei der Herstellung von Malz oder Bier sowie Biermisch- und alkoholfreien Getränken. Auch die Wartung und die Reinigung gehört hier zu Ihren Aufgaben – schließlich müssen die Anlagen immer in einem Top-Zustand sein, um die Qualität der Biere zu gewährleisten. Ohne das kritische Auge der bestens ausgebildeten Brauer(innen) und Mälzer(innen) verlässt kein Bier die Brauerei.

Jetzt als Fachkraft von morgen bewerben! © CHRISTIAN SCHRANNER

Die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan ist heute als Regiebetrieb des Freistaates Bayern ein modernes, nach privatwirtschaftlichen Maßstäben geführtes Unternehmen. Als älteste Brauerei der Welt, die durch die Nähe zur Technischen Universität München auf eine einzigartige Verbindung von bewährtem Wissen und moderner Wissenschaft vertraut, hat sie die deutsche Bierkultur und die Brauwirtschaft entscheidend geprägt.

Jetzt bewerben! Lernen Sie Weihenstephan kennen und starten Sie Ihre berufliche Laufbahn in der ältesten Brauerei der Welt!

Bewerben Sie sich jetzt als Industriekauffrau/-mann oder Brauer/in und Mälzer/in. Die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan freut sich auf Ihre Bewerbung über die Homepage.

Kontakt

Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan

Herr Patric Rathgeb

Alte Akademie 2

85354 Freising

Tel.: 08161/536141

E-Mail: info@weihenstephaner.de

Web: www.weihenstephaner.de

