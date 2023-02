Freisinger Bank eG

Freising: Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann

Kommen Sie ins Team der Freisinger Bank!

Sie sind auf der Suche nach einer anspruchsvollen Tätigkeit, gehen gerne mit Menschen um, wünschen sich einen Job, der Spaß macht und Sie bereichert? Dann liegen Sie mit einer Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann in der Freisinger Bank genau richtig.

Was erwartet Sie bei der Freisinger Bank?

In der Freisinger Bank sind Sie Wegweiser, Dienstleister und Begeisterer. Sie beraten und betreuen Privat- oder Firmenkunden rund um Geld- und Vermögensanlagen, Kredite, Kontoführung und Zahlungsverkehr. Aber auch in andere Bereiche, wie Controlling, Marketing oder Personalmanagement erhalten Sie während deiner Ausbildung Einblick.

Was Sie auf keinen Fall verpassen sollten!

Das Umfeld und das Betriebsklima in der Freisinger Bank werden Ihnen gefallen. Die Freisinger Bank bietet Ihnen einen modernen und technisch bestens ausgestatteten Arbeitsplatz und geht wertschätzend und fair miteinander um. Zusammenhalt und Gemeinschaft liegen der Freisinger Bank am Herzen. Auch außerhalb des Arbeitsalltages gestaltet die Freisinger Bank verschiedene Möglichkeiten des Miteinanders. Die Freisinger Bank lädt zum Betriebsausflug, zur Weihnachtsfeier und zum Volksfestbesuch ein.

Wie gestaltet sich Ihre Ausbildung?

Während Ihrer Ausbildung werden Sie gefordert und gefördert! Die Freisinger Bank ermöglicht Ihnen, Seminare im Haus und an den genossenschaftlichen Akademien zu besuchen. Sie bekommen Ausbildungsbeauftragte und Paten an Ihre Seite gestellt. Außerdem werden Sie vor Ort durch ein tatkräftiges Team jederzeit unterstützt. In unterschiedlichen Präsentationen und Aktivitäten in Projekten können Sie sich selbst ins Unternehmen einbringen.

Kurz und knapp – die Fakten Ihrer Ausbildung:

Dauer: 2,5 Jahre, Verkürzung auf bis zu zwei Jahre möglich

Voraussetzungen: Realschulabschluss / Mittlere Reife oder (Fach-)Abitur

Anforderungen: Freude am Umgang mit Menschen, Kundenorientierung, Teamgeist, Interesse an wirtschaftlichen Themen

Verdienst:

1. Ausbildungsjahr: ca. 1.160 Euro brutto.

2. Ausbildungsjahr: ca. 1.220 Euro brutto.

3. Ausbildungsjahr: ca. 1.290 Euro brutto.

Fortbildung: Viele Möglichkeiten nach der Ausbildung

Das sollten Sie noch über die Freisinger Bank wissen:

Die Freisinger Bank ist eine Genossenschaftsbank im Herzen von Freising: Lokal verankert, überregional vernetzt, ihren Mitgliedern verpflichtet und demokratisch organisiert. Seit 125 Jahren ist die Freisinger Bank fest verwurzelt in der Region, schafft generationsübergreifend LebensWerte und gestaltet aus der Tradition heraus die Zukunft.

Ob Mensch, Umwelt oder regionale Wirtschaft – die Freisinger Bank übernimmt Verantwortung. Die Freisinger Bank lebt die genossenschaftlichen Werte, handelt partnerschaftlich und unterstützt soziale und kulturelle Organisationen und Projekte.

Mit ca. 200 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von knapp 1,5 Mrd. Euro ist die Freisinger Bank ein führender Finanzdienstleister in Stadt und Landkreis Freising. Die Nähe zu den Kunden und Mitgliedern ist ihr sehr wichtig, denn nur so kann man auf deren individuelle Lebenssituation und Anforderungen eingehen. In den vier modernen Beratungscentern (Freising, Moosburg, Allershausen, Eching) und weiteren 4 Beratungsstandorten bietet die Freisinger Bank ihren Kunden eine faire und kompetente Beratung in sämtlichen Finanz-, Versicherungs- und Immobilienthemen.

Das klingt interessant?

