Gienger München KG

Markt Schwaben: Eine Ausbildung bei der Gienger München KG vermittelt Ihnen intelligente Heiztechnik, Lösungen für CO2-neutrales Bauen oder digitale Gebäudesteuerung.

Markt Schwaben: Eine Ausbildung bei der Gienger München KG vermittelt Ihnen intelligente Heiztechnik, Lösungen für CO2-neutrales Bauen oder digitale Gebäudesteuerung.

„Nur noch kurz die Welt retten“ … Okay, ganz so einfach ist es nicht. Aber mit Ihrer Ausbildung in einer Zukunftsbranche können Sie einen Beitrag leisten. Intelligente Heiztechnik, Lösungen für CO2-neutrales Bauen oder digitale Gebäudesteuerung – das alles bietet die Gienger München KG. Klingt spannend? Ist es auch.

Das Familienunternehmen aus Markt Schwaben liefert Produkte, Serviceleistungen und Zukunftschancen. Für das Klima und für die Azubis. Drei Jahre tauchen Sie während der Ausbildung zum Groß- und Außenhandelsmanagement in den Haustechnik-Großhandel ein. Die Gienger München KG sorgt für Durchblick. Wussten Sie, dass die Übernahmequote bei über 90 % liegt und sich Azubi-Verantwortliche um Sie kümmern? Wenn Sie möchten, bietet Gienger Ihnen vor der Ausbildung ein Praktikum an. Sie können also vorab schon ein bisschen die Welt retten und dann richtig durchstarten.

Die Gienger München KG freut sich auf Sie!

Kontakt

Gienger München KG

Poinger Straße 4

85570 Markt Schwaben



Telefon: +49 8121 44-0

E-Mail: info.gienger@gc-gruppe.de

Web: www.gienger.com

