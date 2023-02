HAWE Hydraulik SE

Freuen sich über einen spannenden Job mit Zukunft: Azubis bei HAWE Hydraulik SE © HAWE Hydraulik SE

Was macht HAWE Hydraulik?

Freising: HAWE Hydraulik entwickelt und produziert leistungsstarke hydraulische Antriebe und Steuerungen für Maschinen. Ein Gewerbe mit Top-Zukunftschancen.

Im Operationstisch, im Sportboot, in der Baumaschine oder der Werkzeugmaschine, überall findet man die kompakten Aggregate, Pumpen und Ventile, die fast unsichtbar, aber zuverlässig ihren Dienst tun. Dabei achten die Entwickler und Ingenieure von HAWE Hydraulik darauf, einen möglichst energiesparenden Antrieb zu gestalten. In den Produktionsstandorten, u. a. in Freising wird für Herstellung auf die neusten Fertigungstechnologien der Industrie 4.0 gesetzt.

Montage Systemtechnik: hier sind Fingerspitzengefühl und Präzision gefragt © HAWE Hydraulik SE

Was macht HAWE Hydraulik besonders?

Das moderne HAWE Hydraulik-Werk in Freising © Mario Cuic

Der Erfolg am Markt und die langjährigen Geschäftsbeziehungen mit den Kunden beruhen auf Partnerschaft und Innovation. Ein offener Austausch über Abteilungsgrenzen hinweg und eine Fokussierung auf jeweiligen Stärken bildet die Basis. Eine weitere ist das konsequente Ausrichten des Tuns auf Nachhaltigkeit, und das in der strategischen Ausrichtung, in der Produktentwicklung, Fertigung bis hin zur Logistik.

Ausbildung bei HAWE Hydraulik: nachgefragt bei den Azubis

Welche Einstiegsmöglichkeiten bietet HAWE Hydraulik?

HAWE sucht laufend neue, engagierte Ein- und Aufsteiger. © HAWE Hydraulik SE

HAWE als mittelständisches Familienunternehmen ist da gar nicht so anders als ein großer Konzern. Von Praktikum, Ausbildung, Abschlussarbeiten bis hin zur Festanstellung gibt es vieles im Angebot. Dabei ist vor allem die Themenvielfalt enorm.

