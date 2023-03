IGEPA Systems GmbH

Garching: Die IGEPA Systems GmbH bietet auch in diesem Jahr verschiedene Ausbildungsplätze zur Verstärkung ihres Teams in Garching bei München an.

Die IGEPA Systems GmbH ist ein Unternehmen der IGEPA group und einer der größten System­anbieter im Bereich der Druck- und Werbetechnik. Mit bundesweit vier Democentern und über 40 Mitarbei­tern im Vertrieb und Service unterstützt die IGEPA Systems Werbe­techniker, Verar­beitungs­betriebe und Druckereien durch Fachkompetenzen, Beratung und bestmöglichen Service.

Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@igepasystems.de

IGEPA Systems GmbH - ein Unternehmen der IGEPA group

Dieselstraße 16

85748 Garching bei München

M: 089 1250947-0

Web: www.igepasystems.de

E-Mail: info@igepasystems.de



