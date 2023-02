MZV GmbH & Co. KG

Unterschleißheim: Als größter Vertriebspartner von Verlagen ist MZV Marktführer im Zeitschriftenvertrieb. 2023 werden die Ausbildung zur/m Medienkaufmann/frau Digital und Print (m/w/d) sowie duale Studiengänge angeboten.

Die MZV stellt sicher, dass Printerzeugnisse die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen und arbeitet eng mit Großhändlern, Bahnhofsbuchhändlern, Fachhändlern sowie Importeuren im In- und Ausland zusammen. Das Portfolio deckt sämtliche Zeitschriften-Themenfelder ab.

Seit 1997 ist die MZV GmbH & Co. KG ein fachlich qualifizierter und engagierter Ausbildungsbetrieb. Was nicht heißt, dass das Unternehmen in die Jahre gekommen ist. Denn auch die Medienbranche entwickelt sich ständig weiter und mit innovativen Ideen gestaltet man im Handel so den Markt aktiv mit. Gerade deshalb liegt dem Unternehmen die Förderung der Nachwuchskräfte so am Herzen.

Aktuelle Ausbildungsplätze 2023 – Start im September Angeboten werden die Ausbildung zur/m Medienkaufmann/frau Digital und Print (m/w/d) sowie duale Studiengänge.

Paten und Ausbilder stehen den Azubis und Studenten mit Rat und Tat zur Seite

Begleitet werden die Auszubildenden und dualen Studenten durch ein qualifiziertes Ausbilderteam sowie einen Paten in den jeweiligen Abteilungen. Durch regelmäßige Entwicklungsgespräche werden die Stärken und Talente der Nachwuchskräfte unterstützt und gefördert und auf ihrem Weg in ein erfolgreiches Berufsleben begleitet. Hierbei wird besonderer Wert auf die volle Integration in den einzelnen Teams und eine Begegnung auf Augenhöhe gelegt. Eine Teilnahme an größeren Projekten ist beispielsweise bereits ab dem ersten Ausbildungsjahr keine Seltenheit.

Durch die Kooperation mit den Gesellschafterverlagen Funke Mediengruppe und Hubert Burda Media lernen die Auszubildenden auch die Abteilungen Redaktion und Herstellung in einem Verlag kennen. Die Ausbildung erfolgt im dualen System mit der Berufsschule für Medienberufe in München und findet im Blockunterricht statt.

Angeboten werden: – 30 Tage Urlaub – eine intensive Prüfungsvorbereitung – flexible Arbeitszeiten und vieles mehr Und das Beste: Die Übernahmequote nach einer erfolgreich bestandenen Ausbildung ist sehr hoch!

Wirtschaftliches Denken und kaufmännische Prozesse machen Ihnen Spaß? Sie möchten mehr darüber erfahren und die Prozesse von der Kreation gedruckter und digitaler Medien bis zum Verkauf verstehen?

Dann jetzt für den Ausbildungsstart ab September 2023 bewerben!

Kontakt

MZV Moderner Zeitschriften Vertrieb GmbH & Co. KG

Ausbilderteam

Ohmstraße 1

85716 Unterschleißheim

Tel.: +49 89 31906-292

Web: www.mzv.de

E-Mail: ausbildung@mzv.de

